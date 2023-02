Fedez crisi con Chiara Ferragni?/ Il messaggio per la moglie: “Che l’amore trionfi”

Fedez: silenzio social per 24 ore

Fedez è tornato sui social dopo più di 24 ore di silenzio. Il rapper è stato protagonista di un inaspettato fuori programma durante la finale del Festival di Sanremo 2023: durante la sua esibizione Rosa Chemical lo ha fatto salire sul palco per dargli poi un bacio sulla bocca. Bacio che ha alzato un polverone mediatico. Vedendo alcuni fuori onda, circolati sui social, sembrava che la moglie Chiara Ferragni non avesse gradito quanto successo sul palco dell’Ariston. In molti hanno pensato che il “silenzio” social di Fedex fosse dovuto a questioni familiari. Durante la puntata di “Domenica In” Rosa Chemical ha ribadito che il bacio non era stato preparato: “Cosa ci può essere di incriminato in un bacio tra due persone che si vogliono bene: Federico è un mio amico, gli voglio bene. Però voglio chiarire una cosa: io e Fedez al ‘Muschio Selvaggio’ avevamo parlato del fatto che lui sarebbe stato in prima fila e quindi abbiamo pensato che potevamo divertirci un pò, magari che me lo sarei portato sul palco… Mi piace lanciare un messaggio d’amore”.

Il ritorno di Fedez sui social: la dedica a Chiara Ferragni

Finalmente dopo un lungo giorno di silenzio, Fedez è tornato sui social per smentire qualsiasi crisi familiare dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2023. “Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”, ha scritto il marito di Chiara Ferragni pubblicando una serie di foto con alcuni de protagonisti del Festival: Marco Mengoni, Lazza, Tananai, Rosa Chemical, Peppe Vessicchio, Salmo e Ariete. Inoltre, sempre suo profilo Instagram, Fedez ha repostato il tweet per la moglie che aveva scritto il primo giorno della kermesse: “Sono fiero di te. Ti amo”. Un messaggio che ha voluto ribadire 24 ore dalla fine della kermesse. Insomma sembra che tra i Ferragnez non ci sia stato alcuno strascico dopo la il Festival di Sanremo 2023.

