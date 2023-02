Fedez e Alessandro Cattelan a fuoco con Carolina Reaper/ La patatina più piccante…

Fedez e Alessandro Cattelan alle prese con Carolina Reaper

Il clima, nello studio di Stasera c’è Cattelan, il late night show della televisione italiana, durante l’intervista di Fedez, è diventato immediatamente bollente. Tutto è accaduto quando il marito di Chiara Ferragni ha accettato di rispondere alle domande di Alessandro Cattelan intervallando il tutto con un assaggio di peperoncino. L’intento di Fedez e Alessandro Cattelan era regalare un momento rimpatico ai telespettatori di Raidue non immaginando ciò che sarebbe successo giunti all’ultima domanda.

AMANDA/ Il promettente esordio di Carolina Cavalli

Nata come una semplice goliardata si è così trasformata in un incendio. Domanda dopo domanda, Fedez ha risposto a tutte le domande di Cattelan mangiando, risposta dopo risposta, un pezzo di peperoncino. La sfida, però, ha raggiunto il punto più alto quando il rapper ha dovuto mangiare la Carolina Reaper.

Fedez mangia la Carolina Reaper, la patatina più piccante al mondo

Giunto all’ultima domanda, Fedez ha dovuto mangiare la Carolina Reaper ovvero la patatina più piccante al mondo. La patatina viene venduta singolarmente in una confezione a forma di bara alludendo all’effetto che provoca la patatina. La Carolina Reaper è una patatina aromatizzata al peperoncino appartenente alla specie «Capsicum chinense», entrato nel Guinnes World Record come il peperoncino più piccante del mondo. A mangiarlo è stato anche Alessandro Cattelan la cui bocca, esattamente come Fedez, è andata a fuoco.

Nanny McPhee Tata Matilda/ Su Italia 1 film il tratto da romanzo di Christianna Brand

«Ma se vomito cosa succede?» ha detto Fedez dopo averla mangiata e in evidente difficoltà nonostante, per stemperare la piccantezza, avesse bevuto il latte. Cattelan, invece, ai microfoni di Radio Deejay, ha confessato di aver dovuto richiedere l’aiuto di un farmacista.

LEGGI ANCHE:

UNA BUGIA DI TROPPO/ Su Italia 1 il film con Ruby Dee nel ruolo di Annie

© RIPRODUZIONE RISERVATA