Fedez e Chiara Ferragni esultano in ritardo per l’Italia/ Video: “Abbiamo vinto?”

Fedez e Chiara Ferragni hanno seguito la finale degli Europei, documentando i momenti più salienti della partita tra Italia e Inghilterra sui social. All’inizio della partita la coppia ha pubblicato una foto di famiglia: Fedez e Chiara Ferragni insieme ai figli Leone e Vittoria formano il tricolore italiano con i colori dei loro vestiti. Poi su Instagram i Ferragnez cantano l’inno d’Italia, con tanto di pernacchia di Leone al principino George, sugli spalti di Wembley con papà William e mamma Kate Middleton. Virale la reazione al gol di Shaw di Leone, in lacrime fra le braccia di mamma Chiara. Il rapper ha anche fatto fare un appello alla moglie per televotare l’Italia, ironizzando sulle polemiche nate durante la serata finale di Sanremo 2021 quando la moglie chiese ai suoi follower di votare il marito e Francesca Michielin, che si sono poi classificati secondi.

Infine Fedez ha pubblicato un simpatico video in cui insieme alla moglie Chiara Ferragni e ad alcuni amici con cui hanno visto la partita, tra cui la sorella della influencer, reagiscono alla vittoria dell’Italia. Seduti sul divano Fedez e Chiara attendono con ansia l’ultimo rigore dell’Inghilterra parato da Gigio Donnarumma. Il gruppo esulta, ma il rapper chiede: “Ma abbiamo vinto?!”, non essendo sicuro del risultato. Guardando le immagini in tv capiscono che l’Italia ha battuta l’Inghilterra diventando campione d’Europa. “Ci abbiamo messo un po’ a capirlo ma siamo CAMPIONI D’EUROPA!”, ha scritto Fedez pubblicando il video su Instagram. Tra i commenti anche quello di Chiara Ferragni: “Noi confusi sempre”. Le storie si chiudono con un saluto a Donnarumma, “vicino di casa” della coppia.

