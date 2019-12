Fedez e Chiara Ferragni, “Ferry Christmas”/ Foto bollente per augurare buon feste

Fedez e Chiara Ferragni stanno passando il Natale sulla neve in compagnia delle persone care. Prima di partire in direzione Dolomiti, la coppia ha regalato agli estimatori un tenerissimo quadretto familiare, che è piaciuto davvero a tutti. “Buone feste a tutti voi! Godetevi le vostre famiglie in questi giorni”, ha scritto il rapper su Instagram. Sua moglie, postando la stessa immagine insieme (ma di un anno fa), ha scelto un messaggio rigorosamente in inglese: “La famiglia Ferragnez vi augura di passare giorni felici insieme ai vostri cari”. Lo scatto in questione al fianco di Leone e Matilda, ha conquistato così tanto gli estimatori da diventare “vittima” di un divertente fotomontaggio ispirato a “Mamma ho perso l’aereo” dove, i volti di Federico e Chiara sono stati ironicamente sostituiti dagli attori Joe Pesci e Daniel Stern. “L’anno scorso eravate sicuramente più sorridenti”, notano alcuni estimatori.

Fedez e Chiara Ferragni, “Ferry Christmas”: scatto bollente per augurare buone Feste

I Ferragnez stanno trascorrendo le feste di Natale in montagna, precisamente sulle Dolomiti, e documentano come di consueto il tutto tramite gli account di Instagram: tra uno scatto sulle piste da sci e una storia nell’incredibile camera da letto-giochi di Leone, spuntano anche fotografie osè, di Chiara Ferragni e Fedez abbracciati e seminudi in vasca da bagno. La prima fotografia nella vasca è stata giudicata dagli estimatori molto romantica, se non fosse per un piccolo particolare… sullo sfondo infatti, compare il rifletto di due persone intente a scattare la foto, rovinando “l’armonia”. Anche Chiara Ferragni ci ha scherzato su, scrivendo: “Un pensiero al ragazzo dei massaggi che ci ha scattato la foto!”. Chiara e Federico amano molto le foto che li ritraggono seminudi in vasca da bagno e non è la prima volta che le condividono con i follower: come dimenticarsi il servizio fotografico su Vanity Fair, che li ritraeva seminudi in stile Johnny Depp e Kate Moss? E per quanto riguarda l’ondata di foto in vasca, tra le ultime, Federico ne ha postato una mentre ironicamente sbricia il seno della moglie, per poi esplodere in una romantica risata in sua compagnia: “Ferry Christmas”, la sua didascalia.

