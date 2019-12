Fedez gioca con “acchiappa la cacca”/ Chiara Ferragni: “sei un cagone!”

Fedez e il gioco “acchiappa la cacca”! Sembrerebbe essere questa la nuova “fissa” del rapper italiano che su Instagram ha pubblicato una serie di Instagram Stories in compagnia del piccolo Leone e della moglie Chiara Ferragni. Tra un passo di danza sulle note di “Amore disperato”, un allenamento e qualche divertente video in compagnia del figlio Leone, ecco che il rapper condivide con i milioni di follower un video in cui parla di uno gioco tra i più amati dai giovanissimi. Si tratta di “acchiappa la cacca”, un gioco in cui il giocatore deve cercare di acchiappare un pezzo di stron*o che salta all’improvviso. Divertito come non mai, Fedez presenta così il gioco ai follower: “acchiappa la cacca che devi prendere uno stronzo al volo, è fantastico! Il pezzo di cacca è fatto veramente bene ed è davvero felice di essere un pezzo di mer*a”. Nelle storie successive si vede il rapper intento a giocarci con Chiara Ferragni a cui dice: “amore mi verrebbe da dirti farti due domande perchè ti stanno regalando un gioco dove devi sturare un ces*o”. La moglie però risponde con grande ironia: “è per te amore, sei tu che sei un cagone!”.

Fedez ha violato l’accordo di riservatezza con J-Ax e Rovazzi?

Intanto, tralasciando il gioco del momento “acchiappa la cacca”, è notizia delle ultime ore che Fedez rischierebbe di pagare un salatissima multa per aver violato l’accordo di riservatezza siglato con J-Ax e Fabio Rovazzi circa il motivo che ha spinto i tre amici a prendere strade diverse. Come sappiamo il rapper durante l’intervista rilasciata a La confessione di Peter Gomez ha svuotato il sacco raccontando per la prima volta il motivo che l’ha spinto a tagliare i rapporti con i due artisti. Questa scelta però potrebbe costargli davvero caro, visto che il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha lanciato una vera e propria bomba: “Fedez costretto a pagare una multa salata”. Sarà davvero così oppure no? Non resta che scoprirlo nei prossimi giorni.

