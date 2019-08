Fedez e Chiara Ferragni, mani sul sedere/ La foto hot e i nuovi progetti con Luis Sal

Se la foto dei due che guardano uno scontrino (probabilmente molto salato) a Ibiza ha fatto il giro del web, scatenando l’ironia generale, quella di Fedez al mare con le mani sul sedere di Chiara Ferragni non è da meno. I due stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza assieme al piccolo Leone e non mancano stories di questi giorni indimenticabili insieme. Fedez ha d’altronde chiarito di aver deciso di raccontare, almeno per un po’ nelle sue stories, solo alcuni dei momenti vissuti con la sua famiglia, senza dilungarsi in faccende più dettagliate proprio per non dare adito ai giornali di scrivere sul loro conto e lasciarli “tranquilli” durante queste vacanze in famiglia. Eppure proprio oggi Fedez è stato messo al centro di un acceso scontro tra due rapper: Luché da una parte e Salmo dall’altra.

Fedez, Luis Sal e i nuovi progetti…

Scontri a parte, Fedez si gode con spensieratezza questi momenti di vacanza assieme alla sua famiglia e non manca qualche momento di ilarità con quello dello scatto con le mani sul lato b di sua moglie. E tra un momento divertente e l’altro, Fedez oggi dedica ai fan qualche momento, chiacchierando anche dei nuovi progetti lavorativi che coinvolgono in particolare Luis Sal, il nuovo fenomeno di YouTube con più di 1 milione di follower che ha appena lanciato “vagiaina”. Il rapper ha infatti dichiarato che “Abbiamo in ballo due cose super figh* però le scoprirete solo tra un bel po’”. Intanto c’è già chi pensa che Luis Sal sia il “nuovo Fabio Rovazzi”.

