Salmo VS Luchè/ “Sei Fedez 2.0!”, marito Ferragni: “La gara dei pistolini più lunghi”

Salmo e Luchè se le sono “suonate” di santa ragione. No, non hanno fatto a cazzotti fuori da un locale, e nemmeno una battle di freestyle sopra un palcoscenico. Bensì, i due rapper hanno avuto modo di scontrarsi tramite Instagram, dove ormai accadono le cose più “croccanti” di questa bollente estate italiana. Proprio nel primo pomeriggio, Salmo ha ricevuto il quarto disco di platino per “Playlist”, il suo ultimo album da solista uscito nel novembre del 2018. Da allora, i piani alti della classifica FIMI (ma anche streaming), sono sempre stati in suo possesso. Proprio in questi giorni il sardo, ha ricevuto attacchi da alcuni suoi colleghi di rime, da Vacca a Luchè e lui, solo alcune ore fa ha potuto replicare. Il rapper campano alcuni giorni addietro, lo aveva criticato dal punto di vista artistico ed anche umano: “Hai fatto credere alla gente di essere underground – aveva dichiarato Luchè – ma in realtà le tue mosse sono del tutto mainstream”. “I tuoi beat sono bruttini, non sei in grado di creare un buon ritornello, i tuoi pezzi sono intrisi di retorica ma non dicono niente, fai musica trash travestita da rivoluzione, che è perfetta per gli italiani ignoranti”, aveva aggiunto.

Salmo VS Luchè: ma spunta anche Fedez

Salmo, dopo alcuni giorni di silenzio, ha prontamente replicato a Luchè: “Ti rispondo solo ora perché in questi giorni dovevo pensare a cose più importanti che rispondere ad un rapperino invidioso come te. La prima cosa che ti voglio dire è che non sono un ragazzino, non cancello i messaggi, al massimo rispondo. E ti dico la verità secondo me te lo sei cancellato tu da solo il messaggio. Probabilmente perché non ti stava c*gando più nessuno e ti è venuta la crisi esistenziale”. Poi il rapper sardo ha concluso: “Non ti azzardare a parlare di musica con me. E lo sai perché? Perché la prova del nove della musica sono i live. E tu dal vivo fai veramente ca*are”. Pronta la nuova replica del campano che ha tirato in mezzo anche Fedez: “Ti sei scordato che oltre ai beats bruttini hai un flow monotono, non sai fare ritornelli e nei tuoi dischi parli solo di Rap e di un nemico immaginario, che all’inizio era la trap, mentre ora con i trapper sei costretto a collaborarci. Nessuno rosica, il tuo genere va forte in Italia dove non esiste cultura black, infatti vieni dal rock. In un’altra nazione non avresti modo d’esistere. Sei Fedez 2.0, lo stanno capendo tutti, comunque Marylean è un beal beat in effetti”. Nella faccenda quindi, ha fatto capolino anche Federico Lucia: “Bimbi non litigate e quando fate la gara a chi ha il pistolino più lungo non mi tirate in ballo… e soprattutto avete quasi 40 anni e dovreste avere altre priorità nella vita, tipo farvi controllare la prostata”. A fiuto, siamo certi che questa faida non finirà di certo qui.

