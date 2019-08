Fedez e Chiara Ferragni, vacanze a Ibiza/ Foto, un dettaglio scatena i fan: “Siete..”

Proseguono le vacanze estive di Chiara Ferragni e Fedez. Dopo la tappa in Sicilia, i due piccioncini assieme al piccolo Leone sono volati a Ibiza, meta prediletta dai Vip. È da qui che il rapper e l’imprenditrice digitale ci divertono con le loro stories il cui grande protagonista è sempre lui: Lello, come papà Fedez simpaticamente chiama suo figlio. E, a proposito di figli, il gossip vorrebbe la Ferragni in dolce attesa del suo secondo bebè. Indiscrezione che, almeno per ora, non trova alcuna conferma o comunque indizio cruciale. E se sono in tanti a sperare che la coppia allarghi presto la famiglia, magari con una sorellina per Leo, Fedez e Chiara hanno deciso di trascorrere questi giorni a Ibiza in un modo che sta scatenando i complimenti dei follower.

FEDEZ E CHIARA A IBIZA: PIOGGIA DI COMPLIMENTI PER..

Ieri, Fedez, Chiara Ferragni, Leone e alcuni amici hanno trascorso una giornata in spiaggia. E non in una spiaggia super-lusso, bensì in un lido aperto a tutti. La semplicità di questa giornata ha scatenato tantissimi commenti da parte dei follower della coppia. “Spiaggia libera is the new luxury, finalmente foto in cui possiamo identificarci pure noi” nota un utente; e ancora “Qui sembrate persone normali”, e “In queste foto sembrate quasi una famiglia non milionaria”, “Finalmente una foto semplice, di puro amore e senza fronzoli. Bellissima famiglia!” D’altronde Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo una vacanza all’insegna dell’amore e, ancor di più, della famiglia. E le foto e i video postati lo dimostrano.





