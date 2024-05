Fedez e l’indagine sull’aggressione a Cristiano Iovino/ Cosa rischia nella causa di divorzio dalla Ferragni

Fedez e l’indagine sull’aggressione a Cristiano Iovino: Pomeriggio 5 sulle tracce del rapper

Le indagini sull’aggressione a Cristiano Iovino per cui risulterebbe indagato anche Fedez continuano e del caso si è occupata Myrta Merlino all’interno della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 14 maggio 2024. Dopo aver ricostruito quanto sarebbe accaduto la presunta sera dell’aggressione, Myrta Merlino ha parlato della vicenda con i propri ospiti tra cui Aldo Vitali, direttore del settimanale Tv Sorrisi e canzoni, Rosanna Cancellieri e Jane Alexander con l’inviato Michel Dessì in collegamento da Milano. Gli ospiti di Pomeriggio 5 si soffermano su quello che sarebbe accaduto la sera della presunta aggrezzione.

“Questa secondo me è la chiave di tutto il mistero”, afferma Aldo Vitali, direttore del settimanale Tv Sorrisi e canzoni. Secondo il giornalista “evidentemente non è stato come si diceva all’inizio, un apprezzamento di Iovino a una ragazza del giro di Fedez. Iovino è una persona abituata a vivere in certi ambienti, non stiamo parlando di gente di baby gang ma di un personal trainer di grande successo che vive tra Milano e Roma in appartamento lussuosi, è un po’ strano che faccia degli apprezzamenti volgari”, ha aggiunto.

Aldo Vitali, inoltre, si è soffermato sull’atteggiamento assunto da Fedez nelle ultime settimane, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. “Fedez sembra vittima della fesseria del neo-separato che si sente padrone del mondo, è uscito da una situazione molto costretta con la moglie e i bambini e ora si è scatenato, Ma ha smarrito la retta via”, spiega il giornalista.

Secondo Myrta Merlino e Jane Alexander, poi, l’accaduto potrebbe avere ripercussioni anche nella causa di divorzio da Chiara Ferragni e le conseguenze potrebbero essere importanti per il rapper.

