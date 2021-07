Fedez e Orietta Berti, “Mille”/ A loro lo scettro del tormentone dell’estate! (Battiti Live 2021)

Per Fedez e Orietta Berti sul palco di Battiti Live 2021, ritrovarsi protagonisti del tormentone estivo dell’anno non è di certo un’esperienza nuova. Fedez dai tempi di “Vorrei ma non posto” con l’ex sodale J-Ax è abituato a vivere l’estate al top tra i brani più trasmessi nelle radio e streammati senza sosta sulle principali piattaforme. Esperienza vissuta anche da Orietta Berti ma in epoca più lontane nel tempo: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la conoscenza con Fedez, piazzatosi secondo sul palco dell’Ariston al fianco di Francesca Michielin, è arrivata l’idea di una collaborazione che si è rivelata letteralmente esplosiva. “Mille“, cantata dallo strano duo assieme ad Achille Lauro, si è rivelata la collaborazione dell’anno con tutto ciò che ne consegue in termini di popolarità: la canzone ha già raggiunto i 62 milioni di stream su Spotify ed ha superato successi internazionali, come l’inno degli Europei “We are the people” realizzato dagli U2 assieme a Martin Garrix.

Fedez e Orietta Berti, la coppia che non ti aspetti

Vedere Fedez e Orietta Berti insieme sul palco di Battiti Live 2021 potrebbe essere insolito solo per chi non ha seguito il travolgente successo di “Mille”. In una recente intervista a “Il Messaggero” Fedez ha spiegato così la collaborazione: “Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po’, Orietta è un’icona della musica italiana. La compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza“. E questo è riuscito a fare “Mille”, un brano che ha superato in popolarità anche molti pezzi che il rapper, sposato con Chiara Ferragni, aveva pure portati ai primi posti delle classifiche musicali. E Orietta Berti ha confermato come il brano sia apparso irresistibile anche a loro che lo hanno composto, sin dal primo ascolto: “Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno. Gli opposti si attraggono in un’inedita alchimia nata dalle nostre voci“.

