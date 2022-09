Fedez: “Gli appelli di Chiara Ferragni? Mi hanno sempre portato sfiga”/ “Spero non lo faccia per X Factor”

Fedez pronto all’esordio di X Factor 2022: l’appello alla moglie Chiara Ferragni

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione di X Factor. Per l’occasione la giuria + del tutto rinnovata ma vede anche un ritorno: quello di Fedez. Il cantante torna a sedere sulla poltrona di giudice del talent dopo l’addio arrivato al termine dell’edizione 2018 e lo fa con grande gioia ed emozione, dicendosi pronto a rimettersi in gioco. Nel corso della conferenza stampa ha però regalato ai giornalisti una chicca riguardante sua moglie Chiara Ferragni.

L’esordio di X Factor è previsto per domani, giovedì 14 settembre, su Sky Uno e Fedez non è privo di ansia per l’evento. Stando infatti a quanto riporta il FattoQuotidiano, il cantante avrebbe fatto una confessione “scaramantica” che tira in ballo la moglie Chiara Ferragni alla quale chiede ufficialmente di non fare appelli.

Fedez: “Gli appelli di Chiara Ferragni? Mi hanno sempre portato sfiga”

“In passato mia moglie ha fatto svariati appelli sui social che hanno portato puntualmente sfiga – ha spiegato ironicamente Fedez nel corso della conferenza stampa, continuando con un suo appello – e quindi le chiedo ufficialmente di esimersi dal farlo questa volta“. Chiara ascolterà la richiesta del marito? Intanto ricordiamo che Fedez a X Factor in questa edizione avrà tutti colleghi nuovi al bancone dei giudici; al suo fianco infatti ci sono: Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Inutile dire che lui, da senior del programma, è già dato come favorito alla vittoria.

