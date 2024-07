“Fedez ha litigato con Chiara Ferragni durante il suo ultimo ricovero”/ Segnalazione choc: svelato il motivo

Lite tra Fedez e Chiara Ferragni durante l’ultimo ricovero del rapper? Cosa sarebbe accaduto

Continua ad essere Fedez il grande protagonista del gossip di quest’estate. Dalla notizia della fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è tornato a far parlare di se in più occasioni in questi mesi. Inizialmente per le sue nuove fiamme: il rapper è stato avvistato varie volte con la modella Garance Authiè, anche in vacanza, ma pochi giorni fa al suo fianco c’era un’altra affascinante ragazza, Sveva Magatti.

Più di recente Fedez è però finito al centro dei media per il nuovo ricovero. Il rapper è stato costretto a tornare in ospedale e ad operarsi a causa di un’emorragia interna, conseguenza dell’intervento fatto anni fa dopo la scoperta del tumore al pancreas. A quanto pare, proprio durante questo ricovero Fedez è stato protagonista di una scena spiacevole che riguarda proprio il suo rapporto con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez infuriato con Chiara Ferragni: il presunto motivo

L’indiscrezione arriva dalla pagina Instagram VeryInutilPeople, e svela che Fedez e Chiara avrebbero avuto un litigio telefonico mentre lui era ricoverato in ospedale. Il tutto sarebbe accaduto con tanto di testimoni. “Durante l’ultimo ricovero Fedez ha litigato al telefono con Chiara davanti a diversi testimoni. – si legge, infatti, nella segnalazione, che racconta poi da cosa sarebbe scaturita questa lite – Pare, e dico pare, perché questo è quello che mi è stato riferito, che Fedez abbia accusato Chiara di non essere andata a trovarlo in ospedale.” Se la segnalazione fosse vera, testimonierebbe il fatto che i rapporti tra i due ex coniugi non sono affatto sereni come si credeva. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.











