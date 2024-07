Fedez dopo il ricovero per emorragia: “Costretto ad annullare tre concerti”/ “Ho bisogno di riposo”

Fedez costretto a riposare dopo l’intervento: il rapper annulla tre concerti

Dopo il ricovero di due giorni fa, Fedez torna a dare brutte notizie ai suoi fan. Il rapper ha bisogno di rimettersi del tutto, è per questo che è costretto ad annullare le prossime date che lo avrebbero visto esibirsi sul palco. “È con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato. Ho bisogno di riposo e di recuperare un po’ le forze” ha annunciato il rapper sulle sue stories di Instagram una volta lasciato l’ospedale.

Giovedì, Fedez è stato ricoverato due giorni dove aver avuto un’emorragia interna, conseguenza di un’operazione subita alcuni anni fa dopo la scoperta di un tumore al pancreas. Per colpa di un sanguinamento, il rapper è stato immediatamente ricoverato e solo da poche ore ha potuto fare ritorno a casa, come lui stesso ha poi fatto sapere attraverso i social: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”, ha ammesso.

Come sta Fedez? Parla il dottore Zappa

In merito al problema di salute di Fedez si è espresso, nelle ultime ore, attraverso l’Adnkronos, il dottore Marco Antonio Zappa, chirurgo che a fine settembre 2023 curò in urgenza il rapper per un’emorragia da due ulcere all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. “Qualche giorno di tranquillità e Fedez potrà riprendere serenamente la sua attività lavorativa”, ha ammesso. L’emorragia “è stata bloccata con l’applicazione di clip endoscopiche, quindi è normale che Federico dovrà osservare un periodo di tranquillità per poi ripartire”, ha successivamente spiegato il chirurgo, concludendo “più stress lavorativo, legato appunto a una professione che prevede un carico di impegni quotidiani anche in orari non consueti. Questo sicuramente può influenzare l’inizio del sanguinamento”.











