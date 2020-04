Fedez “Insegnante di sostegno per i politici”/ Bacchettato sui social chiede scusa

Pubblicità

Mai come in questo periodo la popolarità di Fedez è stata così alle stelle. In molti lo seguivano, lo sappiamo, ma in quest’ultimo periodo molti altri si sono ricreduti su di lui e sulla sua amata moglie Chiara Ferragni. Dietro alla loro copertina patinata c’era un contenuto e la loro voglia di mettersi in gioco per aiutare in questo difficile periodo non ha fatto altro che migliorare l’opinione di alcuni su di loro e lo stesso è successo in queste ultime ore quando il rapper ha pensato bene di chiedere scusa dopo essere stato bacchettato a dove, ma da chi e qual è il problema questa volta? Nelle scorse ore Fedez ha annunciato che Gasparri ha comunicato via tweet che agirà per vie legali contro di lui anche se nessuno sa bene cosa ma il vero tweet che ha fatto indignare qualcuno non è stato questo, almeno non direttamente.

FEDEX CHIEDE SCUSA DOPO ESSERE STATO BACCHETTATO SUI SOCIAL, PERCHE’?

Subito dopo, infatti, Fedez ha scritto su Twitter: “Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”. E’ a questo punto che in molti non hanno gradito questo accostamento soprattutto perché in molti hanno l’insegnante di sostegno per i loro figli disabili e proprio riportando il commento di uno di loro, alla fine, Fedez ha chiesto scusa postando anche un cuore e le mani ben strette in segno di preghiera. In particolare, questo utente aveva scritto: “Mio figlio ce l’ha. Non mescolarci con loro per favore”, e lui ha subito risposto: “Hai ragione scusami”. In molti si sono poi accodando dicendosi certi della sua buona fede ma anche del suo cuore sensibile per via di queste scuse sentite.



