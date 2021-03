Fedez “Jam session con Orietta Berti”/ Video, Fazio malizioso: “Fate queste cose?”

Divertente siparietto ieri sera a Che tempo che fa dove erano ospiti Fedez e Francesca Michielin dopo il successo del Festival di Sanremo 2021. I due hanno cantato e poi hanno avuto modo di parlare un po’ con il padrone di casa regalando al pubblico un bel siparietto divertente complice Fabio Fazio, attonito davanti alle parole del rapper, e poi della sua ospite in collegamento, Orietta Berti. Fedez ha ammesso che venerdì sarà in studio con Orietta Berti per provare e sentire alcune canzoni e vedere se le loro voci si fondono bene insieme: “Non sto dicendo che ci sarà di sicuro un duetto ma che faremo una Jam session..”. A quel punto il padrone di casa è doppiamente sconvolto non solo perché Fedez ha lanciato quella che potrebbe essere una bomba ma anche perché non si “aspettava questa cosa da Orietta Berti… tu fai lei fate jam session?”.

Fedez “Jam session con Orietta Berti”

Le risate non mancano soprattutto quando alla conversazione di unisce anche Orietta Berti che rilancia: “La mia voce è melodica come quella di Francesca Michielin, te la ricordi?”. Fabio Fazio fa notare alla cantante che la giovane è proprio lì di fianco a loro e nello studio esplode una risata mentre la Berti rilancia: “Ci vedremo in studio per una registrazione.. ci sono i registratori non lo sai? Così capiamo se le nostre voci stanno bene insieme.. altrimenti ci beviamo un lambrusco e poi ci rivedremo più avanti”. I momenti topici in pochi minuti sono davvero tanti anche perché Orietta Berti poi fa notare che lei al Festival non è arrivata prima e nemmeno seconda e che non ha vinto un disco d’oro come Fedez. Lo vincerà in questo fantomatico duetto insieme al rapper?

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

