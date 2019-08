Fedez nei guai per un selfie/ Foto a Chiara Ferragni mentre dorme: “L’ha presa male”

Fedez e Chiara Ferragni tornano al centro del gossip, stavolta però per un buffo e divertente scherzo che il rapper ha fatto alla sua dolce metà. Non è di certo la prima volta che Fedez si diverte a prendere in giro Chiara e postare poi tutto sui social, questa volta però l’imprenditrice digitale non l’ha presa proprio benissimo. Tutto nasce da un selfie postato da Fedez su Instagram in cui c’è lui, l’amico Luis Sal e Chiara Ferragni. Quest’ultima è però ignara di quanto sta accadendo: infatti è immortalata mentre dorme profondamente. «Chi dorme si piglia selfie», scrive poi il rapper nella didascalia della foto. Uno scatto che diverte i milioni di follower della coppia che si sono poi dilettati nel commentare con ironia l’esilarante scena.

Chiara Ferragni, ecco come ha reagito allo scherzo di Fedez

Qualcuno però si è detto subito preoccupato per Fedez. «dopo fai una storia per assicurare che sei vivo e stai bene», ha infatti scritto qualcuno. La reazione di Chiara Ferragni allo scherzo di suo marito è arrivata qualche ora dopo ed è stata ovviamente ripresa da Fedez. “Non l’ha presa benissimo” scrive allora il rapper riprendendo la scena di sua moglie che scopre sul cellulare una sua foto in versione “bella addormentata”. Lo sguardo della Ferragni mentre scopre tutto non è infatti gioviale, anzi, appare chiaramente infastidita dall’ennesima burla di suo marito. Una burla che comunque ha molto divertito il web: “Siete troppo simpatici, una coppia unica nel suo genere!” ha scritto qualcuno, e ancora “Siete top, simpaticissimi davvero!”





