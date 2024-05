Fedez “Non ho aggredito Cristiano Iovino”/ Novella 2000: la “verità” sulla lite, le voci su Ludovica Di Gresy

LO SFOGO DI FEDEZ DOPO L’AGGRESSIONE DI CRISTIANO IOVINO

“Non ho aggredito Cristiano Iovino“, così Fedez si è sfogato con gli amici stando a quanto rivelato da Novella 2000, che ha raccolto diverse indiscrezioni in merito alla lite tra il personal trainer e il rapper e l’aggressione subita dal primo a Milano. Bisogna partire dallo scontro al The Club, dal cui entourage il settimanale ha appreso che Fedez vi si sarebbe recato in quanto amico del proprietario, solo per trascorrere una serata con amici, quindi non era una serata concordata con cachet, diversamente da quanto scritto inizialmente da alcuni media.

Oltre alla diretta interessata, anche fonti ben informate hanno smentito la presenza di Ludovica Di Gresy, quella sera a cena col padre e poi rientrata a casa, circostanza che avrebbe confermato agli inquirenti, da cui è stata sentita il 14 maggio. Pare che Fedez fosse in piedi quando un buttafuori gli si sarebbe avvicinato per chiedergli informazioni in merito a un ragazzo entrato nel privè. Il rapper gli avrebbe detto di non conoscerlo, per questo il buttafuori si sarebbe avvicinato al giovane per farlo allentare. Da qui sarebbe partita una discussione, con Cristiano Iovino intervenuto in quanto amico del ragazzo.

DALLA LITE CON CRISTIANO IOVINO ALLE VOCI SUL FLIRT CON LUDOVICA DI GRESY

Il personal trainer, in base a quanto ricostruito da Novella 2000 con le informazioni raccolte (ma non verificabili in quanto vi è un’indagine in corso), si sarebbe avvicinato a Fedez, che gli avrebbe messo una mano sulla spalla per tranquillizzarlo, ma Cristiano Iovino avrebbe reagito in malo modo, non si sa però se con un pugno o un buffo in faccia al rapper. Di fatto, il personal trainer e l’amico sarebbero stati fatti uscire dalla discoteca.

Novella 2000, tornando su Ludovica Di Gresy, rivela che fonti vicine alla ragazza e al suo ex fidanzato riferiscono che lui l’avrebbe lasciata dopo il video, diventato virale, della ragazza in compagnia di Fedez in un locale di Milano, ma non c’è nulla di certo, peraltro il rapper e la ragazza agli amici assicurano che tra loro non c’è nulla. Nel frattempo, arriva la notizia del presunto accordo transattivo tra Fedez e Cristiano Iovino che potrebbe chiudere la vicenda, visto che senza denuncia del personal trainer per il rapper resterebbe in piedi solo l’accusa per la rissa.

