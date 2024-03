Fedez piange a Belve per Chiara Ferragni/ Smentiti flirt e tradimenti, poi la drastica decisione sui figli

Fedez in lacrime a Belve durante l’intervista con Francesca Fagnani: le parole su Chiara Ferragni e i figli

Fedez sarà il protagonista di una delle prossime puntate di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. Durante la registrazione della puntata di ‘Belve’, il noto rapper italiano Fedez ha lasciato trasparire emozioni sincere fino alle lacrime. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’artista si è aperto durante l’intervista condotta da Francesca Fagnani, registrata negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi.

Fedez avrebbe affrontato apertamente l’argomento riguardante la crisi nella sua relazione con la moglie Chiara Ferragni, oltre a parlare della responsabilità che prova nei confronti dei suoi figli, Leone e Vittoria. Il rapper avrebbe sottolineato che la protezione dei suoi piccoli è diventata la sua priorità assoluta in questa fase difficile della sua vita. Da qui la decisione, presa in accordo con Chiara Ferragni, di non mostrare più il volto dei bambini sui social media, rispettando così la loro privacy e il loro benessere.

Durante l’intervista a Belve, Fedez avrebbe anche voluto chiarire e smentire categoricamente le indiscrezioni delle ultime settimane riguardanti presunti flirt o tradimenti, ponendo fine alle voci che circolavano nel mondo del gossip. Il cantante ha dunque ammesso che quello presente non è un periodo facile dal punto di vista personale, motivo per il quale, parlando della situazione con Chiara Ferragni e con i figli, non è riuscito a trattenere le lacrime.

L’intervista, come svela la fonte, andrà in onda nella puntata del 9 aprile su Rai2, in prima serata. Inizialmente prevista per la puntata d’esordio della nuova edizione di ‘Belve’ il 2 aprile, questa puntata ospiterà invece ospiti di grande rilievo come Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.

