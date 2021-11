Fedez picchiato a sangue nel video di “Morire morire”/ Dalla fama alla fine

Si chiama ‘Disumano’ il nuovo album di Fedez, disponibile da domani in pre-order. L’album è anticipato dall’uscita di un nuovo singolo, Morire morire, il cui video è uscito alla mezzanotte del 2 novembre, facendo in poco tempo il boom di visualizzazione. Un video particolarmente simbolico e crudo, in cui il rapper, accompagnato da due body guard, viene assalito e subito dopo aggredito e picchiato ferocemente, per poi essere lasciato a terra, insanguinato e dolorante.

Proprio quando cerca di rialzarsi, un’autorità politica, probabilmente un Sindaco vista la fascia tricolore, gli urina addosso, possibile metafora delle varie critiche ricevute dal mondo della politica. Un video shock, ricco di sofferenza, che simboleggia il percorso del cantante dalla fama alla morte.

Fedez, il video shock di ‘Morire morire’ e l’abito fucsia

Nel video, particolarmente cupo quindi, spicca il completo fucsia di Fedez. Una scelta particolare che è stata spiegata dallo stylist del rapper attraverso i microfoni di Fanpage. Ecco le sue parole: “In questo caso lo script prevedeva che Fedez cadesse a terra, l’abito si sporcasse di sangue e si rompesse. Per questo non mi sono rivolto a un brand, avrei distrutto il look. Quindi abbiamo fatto un completo su misura partendo dal tessuto, poi realizzato da una costumista”. Una scelta che nasce, dunque, da contrasto con il fondo molto scuso: “La scelta del colore nasce dal set. Il video è stato girato di notte e quasi tutti gli altri personaggi sono abbastanza scuri e Federico doveva ovviamente spiccare con colore abbastanza pop”, ha quindi concluso.

