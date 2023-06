Fedez, problemi tecnici a Love Mi 2023/ Imbarazzo sul palco, poi le critiche del web: “Canta malissimo!”

Fedez, problemi tecnici al concerto Love Mi 2023: imbarazzo sul palco

È Fedez a chiudere il concerto Love Mi 2023. Il cantante si esibisce prima insieme agli Articolo 31 e ad Annalisa sulle note della nuova hit estiva “Disco Paradise”; poi continua con J-Ax in alcuni dei loro successi estivi di qualche anno fa, infine rimane da solo sul palco. “Questa canzone si chiama ‘Bimbi per strada’”, annuncia il rapper, che tra il pubblico vede anche sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez replica a Gerry Scotti "amico, ma cosa ti abbiamo fatto?"/ "Ci continui ad insultare..."

Fedez rimane in attesa della base che però non parte. “Abbiamo dei problemi tecnici” annuncia il rapper, che chiede un applauso del pubblico per la band per smorzare l’imbarazzo. “Ok, ci siamo!” ma la base continua a non arrivare per qualche istante ancora.

Fedez, problemi anche per gli ospiti a Love Mi 2023: le critiche del web

I problemi per Fedez non si fermano qui. Dopo l’esibizione sulle note di ‘Bimbi per strada’, il rapper chiama sul palco Tedua per cantare ‘Sapore’, ma il microfono di quest’ultimo non va e il rapper è costretto ad improvvisare un balletto. Problemi di microfono e playback poi anche per Achille Lauro, che affianca Fedez e Orietta Berti per cantare ‘Mille’. Intanto fioccano critiche dal web, non solo per i problemi tecnici ma per le esibizioni di Fedez. Fioccano critiche per il rapper e le sue performance, ecco alcuni commenti: “Come canta di merd* però!”; “Ma che ha passato la voce di fedez?”; “Non dovevano permettergli di rovinare Children!”; “Fedez canta maluccio!”; “Stasera Fedez canta malissimo, cos’è successo?”

Fedez frecciatina polemica contro Luis Sal al Tim Summer Hits 2023?/ "Ecco il complimento più bello..."

LEGGI ANCHE:

Franco Di Mare a processo per diffamazione contro Fedez/ Al centro telefonata su Concerto Primo maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA