Fedez pronto a svelare segreto intimo/ Chiara Ferragni sbotta in diretta Instagram…

CHIARA FERRAGNI E IL “SEGRETO” DI FEDEZ

Nel giorno della finale del Festival di Sanremo 2023 spunta un retroscena su Chiara Ferragni e Fedez. Quest’ultimo, protagonista pur senza partecipare alla kermesse canora, sta facendo ancora discutere per la diretta Instagram, ma non solo per le rivelazioni su Anna Oxa. Il retroscena è svelato anche da Striscia la notizia, che infatti ha raccontato come prima delle rivelazioni a Trash Italiano, il rapper era in collegamento con la moglie per raccontarle una gaffe. Come l’ha presa Chiara Ferragni? Lei per evitare guai ha lasciato la diretta, praticamente l’ha interrotta stizzita.

CHIARA FERRAGNI AL MARITO: “SEI BRILLO!”

Era passata ormai la mezzanotte quando Fedez ha provato a coinvolgere la moglie Chiara Ferragni nella diretta Instagram. Prima le ha fatto dei complimenti, spiegandole che aveva superato le aspettative, poi ha provato a raccontare una gaffe fatta quando si sono incontrati dopo due giorni vissuti lontani l’uno dall’altro. Lei ha evidentemente capito al volo di cosa voleva parlare il marito, quindi ha provato a fermarlo: «Sei brillo!». In effetti, a far intendere che Fedez potesse aver alzato un po’ il gomito c’era la bottiglia di vino comparso in basso nel video. Fedez non era pronto a mollare, allora la moglie lo ha subito stroncato: «Vabbe, amore, chiamami quando hai finito». E ha interrotto la diretta Instagram col marito.

