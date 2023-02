ROSA CHEMICAL BACIA IN BOCCA FEDEZ A SANREMO 2023/ Chiara “Ho anche io bonus limone”

«Serenissima, posso dirlo anche io», così Chiara Ferragni ha commentato il bacio di Rosa Chemical in bocca a Fedez al Festival di Sanremo 2023. Ci ha scherzato anche Fiorello durante il collegamento social: «Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella cosa lì con gli artigiani della qualità, sarei impazzito. Si è vista pure la lingua…». L’ex co-conduttore di Amadeus ha proseguito con le battute: «Ma Coletta è lì? So che fine farà domani, fatemelo vedere per l’ultima volta. Stefano, ma tu avevi controllato i testi di Gino Paoli?». Allora ha preso la parola Chiara Ferragni: «Avrò anche io un bonus limone a questo punto!». Fiorello si è mostrato d’accordo con lei: «Te lo meriti!». (agg. di Silvana Palazzo)

ROSA CHEMICAL A SANREMO 2023/ In finale siparietto hot con Fedez sul palco!

ROSA CHEMICAL BACIA IN BOCCA FEDEZ A SANREMO 2023

Non smette di stupire Rosa Chemical, che si lascia andare ancor di più nella finale del Festival di Sanremo 2023. Durante l’esibizione è sceso dal palco per avvicinarsi alla prima fila, dove tra gli altri c’era Fedez con la suocera, la mamma di Chiara Ferragni. Così il cantante si è girato e si è seduto sulle gambe del rapper, che non è apparso poi così imbarazzato dalla situazione, ma anzi divertito.

Del resto, Fedez è uno esperto di provocazioni, infatti ieri aveva lanciato un appello sulla cannabis insieme agli Articolo 31. Non solo: si è anche messo a ballare sulle gambe di Fedez, mentre la mamma di Chiara Ferragni abbozzava un sorriso. Molto più divertite le sorelle della co-conduttrice di Amadeus.

ROSA CHEMICAL “AMORE ALL’IMPROVVISO…”

Ma Rosa Chemical non si è limitato a ballare sulle gambe di Fedez, simulando una sorta di twerking, perché poi lo ha preso per mano e lo ha letteralmente trascinato sul palco del Festival di Sanremo 2023. Il rapper allora con le mani ha mimato un gesto per chiedere a Rosa Chemical cosa ci facesse sul palco durante la sua esibizione nella finale della kermesse. Allora Rosa Chemical lo ha accompagnato verso la prima fila e alla fine della canzone ha stampato un bacio sulle labbra di Fedez. “Mi è preso l’amore, è scattato all’improvviso“, si è giustificato il cantante in gara.

