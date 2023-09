Fedez ricoverato in ospedale: come sta?/ Chiara Ferragni torna di corsa a Milano: “Un’emergenza”

Fedez ricoverato in ospedale: cos’è successo al rapper e come sta?

Sono ore di preoccupazione per Fedez. Il rapper è stato ricoverato in ospedale: sono queste le poche notizie certe date dal Corriere della Sera. “Fedez è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, ma al momento la coppia mantiene il silenzio sui social”, scrive la fonte, lanciando inevitabilmente l’allarme sulle condizioni di salute del rapper. Preoccupazione d’altronde accentuata dal ritorno improvviso di sua moglie Chiara Ferragni a Milano da Parigi, dove si trovava per lavoro.

“Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”, sono le parole che Chiara Ferragni ha pubblicato a corredo di un post pubblicato su Instagram, accompagnato ad una foto in cui la sua mano e quella dell’amica Chiara Biasi si tengono forte.

Un gesto quello di Ferragni che sottolinea dunque l’urgenza, al punto da parlare di ‘emergenza’, che è proprio quella che vede protagonista Fedez. Intanto, come fa sapere Fanpage, Mr. Marra – amico di Fedez e suo collega per il podcast Muschio Selvaggio – durante una live su Twitch ha fatto una richiesta particolare agli utenti: “Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro”. Intanto Fedez sui social è ormai scomparso da ore: il rapper, sempre molto attivo su Instagram, non pubblica stories o post da tempo. Una mancanza che contribuisce ad alimentare la preoccupazione, soprattutto vista la sua battaglia contro il cancro al pancreas iniziata lo scorso anno.

