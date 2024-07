Fedez ricoverato per un’emorragia interna, come sta?/ “Grazie ai medici”, poi la frecciata a Chiara Ferragni

Fedez come sta? Un’altra batosta per il rapper che negli ultimi anni sta vivendo una disfatta dopo l’altra. Prima il tumore al pancreas, poi caso pandoro, del quale ha risentito anche lui. Poi ancora l’annuncio del divorzio da Chiara Ferragni e oggi, le continue emorragie interne per via delle quali si ritrova spesso in ospedale. Poco fa, il rapper ha postato alcune storie su Instagram in cui annuncia di essere di nuovo ricoverato a causa dei numerosi versamenti di sangue. Anche stavolta, preso per il rotto della cuffia dai medici, che in uno dei soliti controlli di routine per monitorare il suo stato di salute, si sono accorti che qualcosa non andava, e lo hanno inviato immediatamente in sala operatoria.

Sotto alla foto, direttamente dal letto del Policlinico di Milano, Fedez cerca di sdrammatizzare come suo solito scrivendo di essere come il dj Khaled mentre canta “Another one”, con le emorragie interne. A destare scalpore sono però le stories successive, con frasi che sembrano chiare frecciatine alla ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper ha pubblicato alcuni versi di una canzone che aveva scritto proprio la sera del 10 luglio 2024, giorno prima del ricovero: “Sbagli se pensi che non ho mai amato / Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato”, e ancora: “I buchi allo stomaco che mi son fatto /Per tutto lo schifo che ho accumulato”. Frasi che i followers hanno attribuito subito all’influencer cremonese, una bordata di tutto punto che lascia intendere la poca vicinanza di Chiara Ferragni in questi momenti difficili.

Fedez come sta? Il grazie ai medici e la stoccata a Chiara Ferragni

Dopo l’annuncio del ricovero ospedaliero, compaiono anche i ringraziamenti ai medici e agli infermieri, che a quanto pare sono riusciti a bloccare l’emorragia in tempo: “Sono riusciti prima che fosse troppo tardi”, spiega il rapper, rivolgendosi a tutto il personale del Policlinico. E alla fine, la storia più pesante: “…è in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”. Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, ha iniziato a soffrire di ripetute emorragie interne appena dopo lo scandalo del Pandoro Gate, che ha coinvolto l’ex moglie in un caso legato all’Antitrust.

Il giorno successivo era stato portato in ospedale in codice rosso, salvato ancora una volta grazie a due trasfusioni. Da qui sono cominciate le vicissitudini peggiori, che lo vedono ancora oggi combattere con cali glicemici, necessità di assumere farmaci costantemente e divieto di assumere alcol e determinati alimenti. In tutto ciò il “fegato eroso” dal continuo scambio di battute con la Ferragni, che sembra essere sempre in prima linea per rispondere a tono alle scappatelle del rapper, beccato poco fa con una nuova ragazza mora. Tra l’influencer e il rapper, ormai ex marito, non c’è pace e lui non ne può più, soprattutto perché a pagarne le conseguenze è proprio la sua salute.











