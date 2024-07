Sveva Magatti, chi è la nuova fidanzata di Fedez dopo Garance Authié/ “Ha 20 anni e vive a Como”: retroscena

Fedez, chi è la nuova presunta fidanzata Sveva Magatti: è già finita con Garance Authié

Il magazine Chi proprio nel numero oggi in edicola ha lanciato lo scoop sulla nuova presunta fidanzata di Fedez. Il magazine ha immortalato il rapper in atteggiamenti inequivocabili, nelle foto, infatti si vede il rapper in compagnia di una misteriosa ragazza bruna ed in alcuni scatti sembra proprio darle un bacio. Mentre in un’altra foto la ragazza è sdraiata al sole e Fedez sembra essere pronto per sdraiarsi su di lei.

Insomma dagli scatti traspare una certa sintonia tra i due. Il magazine, tuttavia, non ha fornito il nome della ragazza ed adesso a risolvere il mistero ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza. È Sveva Magatti la nuova presunta fidanzata di Fedez. L’esperto di gossip, grazie alle segnalazioni dei suoi follower, è riuscito a scoprire l’identità della giovane. Il rapper dunque pare abbia già archiviato la love story con la giovane modella francese Garance Authiè, con cui fa coppia fissa da mesi dopo la separazione da Chiara Ferragni.

Perennemente al centro del gossip dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, anche e soprattutto per scelta Fedez con la nuova fidanzata Sveva Magatti si è lasciato immortalare in atteggiamenti intimi nel bellissimo paesaggio pugliese. Ed il magazine si pone già la domanda: “Chissà se prossimamente li rivedremo fare coppia” E nel frattempo Amedeo Venza rivela qualche altro dettaglio sulla giovane dai capelli neri che sembra aver preso il posto di Garance Authié nella vita di Federico Lucia: Sveva Magatti ha 20 anni e vive Como non si hanno certezze ma sembra che faccia la modella. E già da alcuni giorni si mormora di un possibile flirt del rapper con un’altra giovanissima ed adesso le foto di Chi e l’indiscrezione dell’esperto di gossip sembrano confermarlo.











