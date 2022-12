Fedez scrive a Gianluca Vialli/ “Mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi”

Gianluca Vialli: lascia la Nazionale per affrontare la malattia

Gianluca Vialli ieri ha annunciato la sua assenza alle prossime gare degli Azzurri, lasciando momentaneamente l’incarico da capo delegazione della Nazionale italiana di calcio. Vialli, che ha assunto questo ruolo nel novembre 2019 al posto di Gigi Riva, non sarà al fianco di Roberto Mancini nei prossimi impegni ufficiali dell’Italia: “Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, ha dichiarato con una nota alla Figc. E ha aggiunto: “L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi”.

CAOS IRAN/ Condannato a morte Mohsen Shekar: perché il rap fa paura agli ayatollah

Fedez scrivi a Vialli: “una forza che nessuno è riuscito a darmi”

Anche Fedez ha voluto far sentire la sua vicinanza a Gianluca Vialli: “Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!”, ha scritto suTwitter. Il rapper ha parlato del legame con l’ex calciatore anche su Instagram: “Mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi… Voglio fargli un grande in bocca al lupo, mandiamo energie positive a Gianluca”. Lo scorso marzo a Fedez era stato diagnosticato un tumore neuroendocrino al pancreas e il rapper era stato operato al San Raffaele di Milano: un intervento in cui sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. In quei giorni Fedez aveva ringraziato Vialli per la vicinanza: “Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno poi una telefonata prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”.

X-Factor 2022, Fedez si esibisce senza tatuaggi/ Coperti da fondotinta? Web in tilt…

Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te! 💖💪🏻 — Fedez (@Fedez) December 14, 2022

LEGGI ANCHE:

Fedez "Mi sono fatto una canna con Tropea"/ "Mia moglie Chiara Ferragni mi ucciderà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA