Fedez ha avuto un altro malore ed è attualmente ricoverato in ospedale a Brindisi. I primi segnali sono comparsi mentre il rapper si trovava in aereo diretto per la Puglia, dove avrebbe dovuto partecipare ad una festa a Gallipoli, alla famosa discoteca Praja. L’annuncio del suo ricovero e dell’assenza all’evento è stata data sul suo profilo Instagram proprio dallo staff, che ha avvisato i fan dell’accaduto. Solo venti giorni fa, Fedez era finito di nuovo in ospedale per via di un’emorragia, trovata per puro caso durante un controllo di routine.

Dopo il tumore al pancreas al rapper è cambiata la vita e, chiaramente, lo stato di salute non è più quello di una volta. Intanto, però, sui social piovono critiche rivolte a Chiara Ferragni: i fan si sono accorti che proprio durante l’orario in cui lo staff di Fedez pubblicava il comunicato, l’influencer pubblicava un selfie su Instagram mentre si trovava in vacanza in Grecia. Da lì, le numerose frecciate all’ex moglie del rapper, che a quanto pare secondo i followers continua ad essere indelicata nei confronti dello stato di salute del padre dei suoi figli.

Chiara Ferragni, impazzano le critiche su X: “Dopo tanto amore fa finta di niente”

Tra le critiche mosse a Chiara Ferragni, alcune su X commentano la totale indifferenza mostrata dall’influencer dopo anni di vita insieme: “Assurdo come fedez stia male e la ferragni continui a postare come se non fosse nulla”, scrive un utente: “dopo tanto amore, esperienze condivise e dei figli come si può far finta che vada tutto bene davanti a una situazione del genere?”. Altri ancora si lamentano per la scelta di Chiara di continuare a pubblicare “foto inutili” nelle storie di Instagram nonostante l’ex marito stia continuamente male, soprattutto nell’ultimo periodo.

In effetti, la bella influencer cremonese pare aver persino tolto la possibilità di inserire la parola “Fedez” nei suoi commenti sotto alle foto, insieme a tutti i termini “trigger” che infangherebbero il suo profilo, come ad esempio “pandoro”, “beneficienza” a tanti altri. Alcuni fan si sono però resi conto che la storia-selfie pubblicata dalla Ferragni nella stessa ora del ricovero, mostrava una Chiara poco serena, con lo sguardo preoccupato e pensieroso. Intanto, Fedez sembra essere ancora in attesa dei risultati delle analisi effettuate a Brindisi, dopo un atterraggio tutt’altro che facile a causa del malore avuto in aereo.