Fedez vuole fare pace con J-Ax?/ Il gesto, ma: “La riconciliazione è lontanissima!”

Fedez vuole fare pace con J-Ax? Questo è ciò che si legge tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da ieri con il suo nuovo numero. “Elaina, moglie del cantante J-Ax, ha festeggiato il suo compleanno con tanti amici in un noto locale milanese. Al party presenti anche i conoscenti e colleghi del marito rapper tra cui Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Nicola Savino e Max Pezzali. Assente, ovviamente, l’ex socio Fedez. Nonostante un tentativo di quest’ultimo di ricucire i rapporti, oggi la pace è lontanissima tra i due”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola da ieri, mercoledì 13 novembre. Lo scorso marzo, Fedez intervistato da Marco Montemagno, aveva parlato della separazione, rivelando: “Le separazioni nascono proprio perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Io faccio l’errore grande di mischiare l’affettività al lavoro”. Ad oggi infatti, gli effettivi motivi del litigio rimangono un mistero, così come è accaduto anche per Rovazzi: “Il primo progetto sul quale abbiamo investito e su cui nessuno avrebbe scommesso due lire è stato Fabio. Non abbiamo solo lanciato un talent, ma abbiamo dovuto anche capire come gestire, capitalizzare e costruire un’immagine e come far durare un personaggio. Tutti pensavano fosse solo una meteora, invece lo abbiamo portato avanti per 3 o 4 singoli”.

Fedez vuole fare pace con J-Ax?

Tra le pagine di Vanity Fair dello scorso gennaio, Fedez smentiva il litigio: “Non abbiamo litigato, ma si è sciolta una società e devo rispettare un accordo di riservatezza. Silenzio e non una parola in più: questioni contrattuali”. A settembre del 2018, il magazine Spy invece, tirava in mezzo anche Chiara Ferragni: “Il matrimonio di Fedez e della Ferragni sarà un film documentario su Netflix. Sembra che abbiano percepito cifre da capogiro, si dice 500 mila euro. Voci sempre più insistenti mi confermano che Fedez ha litigato con J-Ax e Fabio Rovazzi per colpa della Ferragni che lo ha allontanato dai suoi amici musicisti. Se questa voce fosse vera lei sarebbe la nuova Yoko Ono italiana”. La separazione ufficiale a giugno del 2018: “Il titolo La Finale scelto da Fedez e J-Ax per il loro concerto, sold out, a San Siro faceva presagire come sarebbe stato l’epilogo. E, infatti, di finale si è trattata perché proprio Fedez ha scelto di concludere questo sodalizio”, scriveva “Chi” all’epoca dei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA