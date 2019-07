Lite Fedez e J-Ax/ Mistero sul perché, Ax prende le distanze dall’ex amico e rilancia…

J-Ax vs Fedez: “non sono rinato con lui”

In questi giorni anche J-Ax è tornato a parlare dell’ (ex) amico Fedez. Tutto è successo in risposta ad una domanda da parte dei fan che ha spinto il rapper di “Ostia Lido” a precisare che la sua rinascita artistica non è dovuta alla collaborazione con Fedez per l’album “Comunisti col Rolex”. “Gli hater sostengono che sono rinato dopo quel tour, non è vero” ha detto J-Ax, che ha voluto precisare come la sua rinascita artistica sia dovuta a tutto altro. “Sono rinato con Il bello di essere brutti, nel 2014, per quell’album ho vinto quattro dischi di Platino come Comunisti col Rolex. Io e Fedez volevamo una pausa dalle nostre carriere da solisti per questo abbiamo lavorato insieme. Poi è diventata una roba grossa pure quella” ha detto il rapper che non ha mai confessato il reale motivo che ha spinto i due colleghi ed amici a separarsi.

Fedez vola la carriera da solita: grande successo di “Paranoia Airlines”

Intanto Fedez è tornato da pochi giorni in Italia dopo la lunga vacanza trascorsa in Giappone in compagnia della moglie Chiara Ferragni e del piccolo Leone. Tra una foto e l’altra condivisa sui social, il rapper ha però svelato una importante novità che riguarda la sua vita professionale. Fedez, infatti, ha comunicato di essere pronto per la realizzazione di un nuovo album di inediti dopo il grande successo di “Paranoia Airlines”. A rivelarlo è stato lo stesso rapper che sui social ha detto: “non riesco a vivere senza scrivere, ma non riesco a scrivere senza prima vivereFinito il tour mi sono dedicato alla mia famiglia, ho dovuto elaborare tanti momenti che sono accaduti in questi anni. Domani torno in Italia per chiudermi in studio! Non vedo l’ora”.

Intanto Fedez e Chiara Ferragni sono pronti per una prossima avventura. Martedì i Ferragnez sono attesi in Umbria dove trascorreranno una piccola parentesi delle proprie ferie estive. Naturalmente con loro ci sarà il piccolo Leone, che nonostante la giovanissima età ha già un’agenda fitta di impegni. Dopo l’Umbria, infatti, la famiglia d’oro dei social partirà alla volta della Sicilia e poi di Ibiza. Il tour “summer 2019” dei Ferragnez parte dalla regione Umbria, per la precisione la coppia dovrebbe soggiornare presso lo splendido castello di Procopio, un luogo magico e suggestivo.





