Fedez in discoteca con una ragazza: si tratta di una nuova fiamma?

È un’estate di fuoco quella di Fedez. Il rapper, dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, è stato avvistato con una serie di bellissima ragazze e in atteggiamenti intimi. Prima è stato paparazzato con Garance Authié, modella ventenne parigina, poi con l’affascinante Sveva, la ragazza mora avvistata con lui in Puglia. Nelle ultime ore, Fedez è stato avvistato nuovamente in dolce compagnia, ma al suo fianco non c’era Garance, né tantomeno Sveva, bensì un’altra affascinante fanciulla la cui identità rimane, al momento, nascosta.

A svelare questo nuovo flirt per Fedez è stato Gabriele Parpiglia, pubblicando un video che vedrebbe il rapper in una discoteca in Sardegna, abbracciato a questa ragazza in tarda notte.

Fedez protagonista di “un nuovo flirt”: chi è la ragazza al suo fianco in discoteca?

Accanto al video che mostrerebbe Fedez e la sua nuova fiamma, c’è una didascalia attraverso la quale Parpiglia racconta nel dettaglio quanto accaduto tra i due in discoteca, con tanto di posto e orario preciso. “Discoteca Ritual (Sardegna). – si legge – Intorno alle ore 4.06, dietro la consolle, ecco Fedez avvinghiato ad una nuova ragazza.” Il rapper, d’altronde, non ha assolutamente intenzione di nascondersi: “Un nuovo flirt… sotto gli occhi dei presenti. Dopo le storie con Garance Authié e con la giovanissima modella Sveva adesso in Costa Smeralda è caccia, da parte dei reporter, alla nuova frequentazione del rapper …sempre più lontano da Chiara Ferragni ormai…”, ha scritto il celebre giornalista e autore televisivo. L’estate di Fedez, almeno stando al gossip delle ultime settimane, sarebbe dunque dedicata ai nuovi incontri ‘amorosi’, e intanto il web è curioso di scoprire il nome di questa nuova fiamma…