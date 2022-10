Fédou e Joseph Weiler, vincitori Premio Ratzinger 2022: chi sono?/ Prof universitari…

Chi sono i vincitori del Premio Ratzinger 2022? Un quesito al quale ha risposto l’ufficio stampa del Vaticano nelle scorse ore, rivelando che Papa Francesco il 1° dicembre, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, consegnerà il riconoscimento ai professori Michel Fédou e Joseph Halevi Horowitz Weiler. Andiamo ad analizzare assieme a voi i loro profili, partendo da Fédou, gesuita nato a Lione nel 1952. Dal 1987 professore di Teologia dogmatica e di Patristica presso il Centre Sèvres dei gesuiti a Parigi, poi decano della Facoltà teologica e presidente dello stesso Centro. Membro dei consigli di diverse associazioni teologiche e commissioni di dialogo ecumenico con i luterani e gli ortodossi. Autore di numerose opere, soprattutto nel campo della patristica e della cristologia.

Card. Becciu al Concistoro: “verità emerge e scioglierà fango”/ “Papa mi ha commosso”

Il secondo vincitore del Premio Ratzinger 2022, Joseph Weiler, invece, è venuto al mondo nel 1951. Professore di Diritto presso numerose università e istituti di studi giuridici negli Stati Uniti (New York, Harvard), ma anche in Gran Bretagna e in varie parti del mondo, è stato presidente dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Ha scritto molte opere di diritto costituzionale, internazionale, europeo e sui diritti umani. Di religione ebraica, è noto per aver difeso l’Italia presso la Corte di giustizia europea nella causa sul crocifisso nelle scuole. Ha ricevuto una laurea honoris causa dalla Catholic University of America.

Becciu: “Papa mi ha reintegrato da Cardinale”/ “Grande gioia, invitato al Concistoro”

PREMIO RATZINGER 2022: A CHI VIENE ASSEGNATO?

Il Premio Ratzinger 2022 è la principale iniziativa della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Esso viene attribuito, secondo quanto stabilito dagli Statuti, a “studiosi che si sono contraddistinti per particolari meriti nell’attività di pubblicazione e/o nella ricerca scientifica”. Negli anni recenti, l’ambito dei premiati si è allargato anche alle arti esercitate con ispirazione cristiana. Le candidature per il premio vengono proposte al Santo Padre, per la sua approvazione, dal Comitato Scientifico della Fondazione, formato da 5 membri nominati dal Papa.

Becciu, Uk condanna ‘Corriere’/ “Non fa giornalismo: pubblica avvisi garanzia e…”

Attribuito annualmente, a partire dal 2011, ogni volta a due o tre studiosi, il Premio Ratzinger nel 2022 farà salire il totale dei premiati nella sua storia a quota 26. A conferma di un orizzonte culturale mondiale, le personalità insignite del premio vengono da ben 16 Paesi diversi: Germania (7), Francia (4), Italia (2), Australia, Brasile, Burkina Faso, Canada, Estonia, Grecia, Inghilterra, Libano, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera. I premiati non sono solo cattolici, ma anche appartenenti ad altre confessioni cristiane: un anglicano, un luterano, due ortodossi e uno di religione ebraica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA