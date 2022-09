Crystel Carrisi/ La figlia di Al Bano abbandona il mondo dello spettacolo per Harvard

Crystel Carrisi, carriera e vita privata

Crystel Carrisi è la terza figlia di Al Bano e Romina Power ed è forse quella che è stata più amata e discussa sul web. Sin da piccola Crystel ha vissuto col “peso” di avere due genitori importanti all’interno del mondo dello spettacolo, questo l’ha portata a diventare una persona molto conosciuta e chiacchierata e allo stesso tempo non le ha dato l’occasione di inseguire i suoi sogni all’interno del mondo dello spettacolo come voleva, dato che nel bene o nel male il nome dei suoi genitori affiancava il suo costantemente.

Dal 2010 comunque, tenendo stretto il sogno di far parte del mondo dello spettacolo, ha partecipato a varie trasmissioni televisive: Domenica in, Verissimo, Ciack si canta, La fattoria e alcuni programmi musicali tra cui “55 passi nel sole” in onore del padre. Il suo profilo Instagram era molto apprezzato dai fan e i suoi contenuti erano ironici e spesso includevano i suoi amici e i suoi familiari. Crystel da piccola ha dovuto affrontare la separazione dei suoi genitori, al contrario lei da anni è felicemente sposata con un imprenditore clieno-croato: Davor Luksic e insieme hanno avuto tre figli: Kay Tyrone (nato nel 2018), Cassia Ylenia (nata nel 2019) e Ryo Inés (nata nel 2021).

Crystel Carrisi lascia il mondo dello spettacolo per Harvard

Crystel Carrisi dopo aver ricevuto grande affetto dal pubblico italiano e aver seguito il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ha cambiato totalmente rotta. E’ dal 2020 che le cose nella sua vita sono cambiate radicalmente, a partire dai suoi profili social. Crystel era molto seguita su Instagram, ben 129 mila followers, eppure improvvisamente la figlia d’arte ha deciso di chiudere il suo account.

Lei stessa aveva spiegato il motivo scrivendo un messaggio ai fan sotto il suo ultimo post: “Sono un paio di anni che mi dico: oggi cancello Instagram. Bene, oggi è arrivato. Postavo foto in cerca conferme: Sono figa, sono brava, sono bella, sono meglio di lei… ma non ai livelli di quell’altra lì. Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili, una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram”. Crystel ha poi creato un account Instagram privato e soprattutto, ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per iscriversi alla prestigiosa università di Harvard, inseguendo un nuovo sogno, quello di diventare una ricercatrice.

