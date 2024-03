Feisal Bonciani, chi è?/ Il successo con Giuda di Jesus Christ Superstar: “Ted Neeley è davvero un amico!”

Chi è Feisal Bonciani, il Giuda di Jesus Christ Superstar

Feisal Bonciani interpreta îl personaggio di Giuda nella nuova edizione di Jesus Christ Superstar, il celebre musical che ha lanciato l’attore e cantante Ted Neeley. Nato a Firenze, Feysal Bonciani ha origini somale. Dopo aver studiato presso la Gypsy Musical Academy e successivamente alla M.D.M. Academy di Milano, il cantante è stato scelto per interpretare il personaggio di Judas al fianco di Ted Neeley cantante e attore americano interprete di Jesus nello storico film diretto da Norman Jewison. Nell’opera interpreta Giuda Escariota, il discepolo che tradisce Gesù, anche se nell’opera il punto di vista storico di un Giuda traditore viene “quasi alleggerito”. L’uomo, infatti, viene mostrato allo spettatore come una vittima poiché era già stabilito che Cristo dovesse venire sacrificato a redenzione dell’umanità. Giuda viene quindi ad essere la pedina utile nella scacchiera di Dio.

Intervistato da rivistamusical.it ha raccontato come è nata la passione per i musical: “nata andando prima a Torino e poi a Milano. Perché più che altro volevo fare musica, facevo cover e serate; dopo essermi trasferito, ho approfondito il musical, dove si potevano mettere insieme recitazione, canto e ballo”. Impossibile non parlare della collaborazione con Ted Neeley in JCS: “è stato molto importante il rapporto con Ted: abbiamo parlato per conoscerci meglio, durante le prove a Roma, ed è stato uno scambio. Da lui davvero ho imparato molto e grazie a lui e, ovviamente, a Massimo Piparo abbiamo lavorato sul contatto tra me e Ted per ricreare un rapporto speciale. Il rapporto che si è creato è davvero grande a livello spirituale, ci siamo scambiati energie, è molto molto bello. Abbiamo lavorato molto intensamente”.

Feisal Bonciani e il rapporto con “Gesù” Ted Neeley

Il giovane attore e cantante Feisal Bonciani parlando del rapporto con la superstar Ted Neeley ha rivelato: “la passione e la sincerità; mi hanno insegnato a portare l’anima sul palco e a dare sempre tutto. Ho imparato un’umiltà pazzesca, anche soprattutto da Ted… è veramente un uomo speciale. Ti dà tanto. Ho imparato la generosità per questo mestiere”. Sono tanti, troppi i momenti che si porta nel cuore, anche se tra tutti ha confessato: “sicuramente il primo giorno, il provino dove anche Ted mi ha scelto per la parte di Giuda: il primo incontro con lui mi rimarrà per sempre impresso, così come la sua umanità; è davvero un amico, a tutti gli effetti”.

Parlando poi del ruolo di Giuda che ricopre ha precisato: “Assolutamente! Sì, questa è una storia in cui Giuda è raccontato in maniera più vittima del proprio destino, è di fatto un personaggio controverso, potente, combattivo, però allo stesso tempo anche fragile rispetto al tormento umano, in tutte le sue sfaccettature che è quello tra amore e odio, però alla fine diviene vittima del proprio destino: scelto proprio da Gesù per compiere poi, la più grande storia mai raccontata!”. Infine parlando di sogni nel cassetto: ” ce ne sono. Sicuramente la consapevolezza e la voglia di fare musica, quello sicuramente. È difficile anche dire cosa avverrà perché sono dell’idea che si debbano prendere le cose giorno per giorno”.











