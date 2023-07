Felicissima Sera 2023, Pio e Amedeo/ Diretta e ospiti replica 27 luglio: da Diletta Leotta alla Clerici

Felicissima Sera All Inclusive 2023: anticipazioni replica terza puntata 20 luglio

Giovedì 27 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il divertimento di Felicissima Sera All Inclusive, lo show di Pio e Amedeo che, trasmesso la scorsa primavera, continua ad appassionare il pubblico anche in replica. Il duo pugliese che sarà presto impegnato in un tour teatrale che toccherà diverse città italiane, nella puntata di Felicissima sera in onda questa sera, ospita tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica dando vita a siparietti imperdibili. Sono tanti, infatti, gli ospiti che, nel corso della serata, regalano momenti esilaranti al pubblico.

Non sono una signora, finale/ Anticipazioni e vincitore: Amanda Lear indagatrice a sorpresa

Canzoni, monologhi, riflessioni e divertenti siparietti sono al centro di una puntata assolutamente imperdibile per chi non l’ha mai vista e che vale la pena rivedere. Quali sono, dunque, gli ospiti di questa sera?

Gli ospiti della replica della terza puntata di Felicissima Sera All Inclusive 2023

Tra gli ospiti più attesi della terza puntata di Felicissima Sera All Inclusive c’è sicuramente Diletta Leotta che, lo scorso aprile, si è presentata nella trasmissione di Pio e Amedeo con il suo pancione sottoponendosi ad una serie di prove da mamma come il cambio pannolino. Tra qualche settimana, la conduttrice diventerà per la prima volta mamma, ma questa sera, sarà possibile rivedere il suo intervento all’interno dello show.

Rosanna Banfi/ "Fabio Leoni l'uomo della mia vita. Il tumore? Non ho avuto paura di morire"

Gli altri ospiti della replica del terzo appuntamento dello show che è stato rinnovato anche per la prossima stagione televisiva sono: Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Francesco Renga, Nek, Biagio Antonacci, Il Volo.

Come vedere in streaming Felicissima sera

Le puntate di Felicissima Sera sono tutte disponibili su Mediaset Infinity che consente di vedere anche le puntate della prima stagione. Grazie a Mediaset Infinity, inoltre, la replica della terza puntata dello show, in onda questa sera su canale 5, può essere vista anche in diretta streaming collegandosi al sito o all’applicazione.

Sergio Bernal, primo ballerino di Spagna/ "Prima volta a 4 anni, ballo mi ha insegnato l'umiltà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA