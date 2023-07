Diletta Leotta choc/ “Michelle Hunziker con me in sala parto per insegnarmi a respirare”

Michelle Hunziker fa una promessa a Diletta Leotta: ecco di cosa si tratta

Diletta Leotta sta per dare alla luce la primogenita, manca davvero pochissimo al parto previsto per agosto. La bella presentatrice ha condotto ieri l’ultima puntata di Mamma Dilettante, format in cui Leotta chiede consigli e pareri sulla maternità alle mamme vip.

Loris Karius: "Gravidanza di Diletta Leotta? A volte non è stato facile"/ "Ho provato a supportarla..."

Come ospite a chiusura del programma, la star di Dzn ha invitato Michelle Hunziker che di figlie ne ha avute tre ed è diventata anche nonna del piccolo Cesare. Durante la puntata, Diletta ha svelato la promessa che la conduttrice svizzera le ha fatto: “Ormai manca poco e Michelle è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! Me lo ha detto lei!”. L’ex moglie di Eros Ramazzotti manterrà la parola data? Intanto, la Hunziker ha raccontato della sua prima gravidanza: “Avevo 19 anni è stata pazzesca! Io ero una matta totale. Ormai posso dirlo perché sono passati tanti anni. Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato”.

Diletta Leotta, mostra il pancione con una posa sexy sui social/ Fan impazziti: "Una visione!"

Loris Karius racconta la gravidanza di Diletta Leotta: “Non è stato facile”

La star di Dzn ha invitato il compagno Loris Karius ha una puntata di Mamma Dilettante, insieme a Vanessa Incontrada che non ha fatto mistero di volere un secondo figlio. Il calciatore ha raccontato di aver cercato di supportare la fidanzata: “A volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità“.

Karius ha poi raccontato come si sente ad attendere la nascita della prima figlia: “È la prima volta per me, penso che puoi prepararti quanto vuoi ma alla fine non c’è modo di essere pronti a questo evento. Ci sarà molto caos, ma sono ottimista.”

Diletta Leotta è diventata zia/ Nata Sofia, la prima figlia del fratello Mirko Menola

© RIPRODUZIONE RISERVATA