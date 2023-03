Felicita, mamma Piero Chiambretti morta per Covid/ “Tempo non risolve le cose”

Felicita, chi era la mamma di Piero Chiambretti, morta nel 2020 in piena pandemia a causa del covid

Piero Chiambretti ha sofferto profondamente la scomparsa dell’amata mamma Felicita. La donna è morta nel 2020, in piena pandemia, a causa dell’impatto devastante del Coronavirus. Dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale, a Torino, la madre del famoso presentatore si è spenta, lasciando un vuoto incolmabile nella vita del figlio Piero. “Erano le 4 del pomeriggio, ma a me sembravano le nove di sera. I medici mi dicono che mia mamma Felicita sarà messa vicino a me, per l’ultimo giro di valzer, nella stanza dove sono ricoverato come lei per il Covid. Ricordo che mamma arriva, come in un sogno. Mi addormento serenamente e a un certo punto entra Chiara, l’infermiera, che le mette due dita vicino alla carotide e ne accerta la morte”, ha raccontato commosso Piero Chiambretti, in una toccante intervista riportata dal Corriere della Sera. La vicinanza dei fan, non è servita ad attutire il colpo esploso in quel momento drammatico. Piero Chiambretti ha sofferto molto e ancora oggi non si dà pace per aver perso l’amata mamma.

Federica Laviosa e Margherita: ex moglie, figlia Chiambretti/ Separazione dopo che..

Piero Chiambretti e il ricordo dell’amata madre Felicita: “Una mamma come lei valeva per due”

Si dice che il tempo risolve le cose, ma Piero Chiambretti non è di questa idea, specialmente se ripensa a mamma Felicita, scomparsa ormai da un paio di anni. “Ci resto male ogni volta, non è vero che il tempo risolve le cose”, ha detto. Il conduttore era estremamente legato alla mamma; al contrario, con il padre, non aveva alcun tipo di rapporto. Non a caso, spesso, Chiambretti ha fatto capire di non essere mai stato in sintonia col papà, non avendolo nemmeno conosciuto.

Chiambretti: “Zelensky a Sanremo? Sono dalla sua parte”/ “Mi ricorda Cossiga”

“Non si prese le sue responsabilità. Ma sono felicissimo così e non vorrei mai essere considerato una vittima. Sono stato fortunato, perché una madre che vale per due è sempre meglio di un padre che non vale niente”, ha detto in favore di sua madre Felicita. Ecco perché averla persa per sempre, oggi fa ancora un po’ più male.

LEGGI ANCHE:

Mi casa es tu casa, Cristiano Malgioglio/ Diretta, Chiambretti: "La morte? Ci penso sempre. Dopo il covid…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA