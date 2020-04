Felipe Anderson al Napoli?/ Calciomercato, si pensa al brasiliano come vice Callejon

Per la prossima finestra di calciomercato pare proprio che a cambiare aria e a lasciare lo spogliatoio di Gennaro Gattuso sarà Jose Callejon, per cui già nei giorni scorsi abbiamo parlato di sirene spagnole. Ma se dunque l’esterno d’attacco è pronto a fare le valigie chi verrà al suo posto per completare il reparto dei campani? Sono tante le voci che si rincorrono su tale tema, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dai colleghi del Corriere dello sport ci raccontano di un possibile approdo di Felipe Anderson al Napoli, già per la prossima stagione. Il nome ovviamente è ben noto visto che il brasiliano ha pure vestito la maglia della Lazio negli ultimi anni e certo solletica la curiosità dei tifosi azzurri, che potrebbero essere ben contenti di riabbracciare un nome noto. L’affare però già sulla carta non si annuncia affatto semplice.

FELIPE ANDERSON AL NAPOLI? AFFARE COMPLICATO

Perché infatti Felipe Anderson approdi al Napoli e dunque torni ad animare il campionato della serie A, non sono pochi gli ostacoli che andranno superati da parte della stessa dirigenza azzurra. A quanto pare a disturbare le operazioni di mercato dei campani vi sarebbe l’alto valore del cartellino dello stesso esterno offensivo brasiliano, che dal 2018 veste la maglia del West Ham. Gli Hammers, che pure avrebbero un contratto con l’ala di Brasilia solo fino al 2022 sono pronti dunque ad alzare un muro per difendere il giocatore: se dunque anche Anderson gradirebbe tornare in Italia, pure sarà difficile convincere gli inglesi dell’operazione. Di certo ora però risulta troppo presto per parlare di mercato: solo quando la situazione migliorerà e pure i campionati si sbloccheranno, allora sarà possibile sedersi al tavolo di contrattazione anche per il cartellino di Felipe Anderson.



