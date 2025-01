Nessun italiano scenderà in campo oggi, domenica 19 gennaio, per la diretta Australian Open 2025, che sarà comunque stuzzicante grazie agli impegni negli ottavi di finale di tre campioni quali l’eterno Novak Djokovic, il sempre solidissimo Alexander Zverev e infine naturalmente Carlos Alcaraz. Le due parti del tabellone infatti si presentano molto diverse in un’ottica azzurra: da una parte il numero 1 del mondo Jannik Sinner e anche gli altri nostri nomi migliori, tanto che ieri abbiamo vissuto un sabato molto intenso, dall’altra (quella che gioca oggi) invece i riflettori sono tutti per i rivali più attesi del tennista altoatesino.

Meno tifo patriottico e più attenzione allo spettacolo che comunque sarà assicurato da nomi di così alto calibro. Venerdì nel terzo turno solamente Alcaraz ha lasciato un set per strada, ma ottenendo una vittoria comunque molto netta, come evidentemente anche quelle di Zverev e Djokovic, che invece hanno chiuso i conti in tre soli set. Oggi potrebbe spiccare Alcaraz Draper, se non altro perché due giorni fa il britannico ha vinto una partita incredibile contro l’australiano Vukic, durata quattro ore e caratterizzata da un doppio tie-break, sia nel quarto sia nel quinto set.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: ECCO PURE ZVEREV E SABALENKA

La diretta Australian Open 2025 sarà quindi saporita anche in assenza di rappresentanti azzurri. Detto di Alcaraz, sarà sicuramente da seguire anche Djokovic Lehecka, con Nole giustamente nei panni del favorito ma con la dovuta attenzione per il tennista ceco, che in avvicinamento a questi Australian Open ha vinto il torneo di Brisbane. Per completare il discorso sui big, ricordiamo infine Zverev Humbert, il francese numero 14 del mondo può essere un ostacolo insidioso per il tedesco, che però mettendo in mostra tutta la sua qualità non dovrebbe avere (sulla carta) eccessivi problemi.

Cominceranno oggi le partite per gli ottavi di finale naturalmente anche nel tabellone femminile, qui il nome di maggiore spicco per la domenica è quello di Aryna Sabalenka, la bielorussa numero 1 al mondo e detentrice del titolo di Melbourne, attesa da un “quasi derby” con la russa Andreeva. Sarà poi interessante testare il cammino di recupero di Belinda Bencic, attuale numero 294 al mondo ma presente grazie al ranking protetto, che ha superato i primi tre turni ma adesso è attesa da Coco Gauff, che certamente è fra le candidate più accreditate per il trionfo finale.