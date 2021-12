Feliz Navidad/ Su Rai 2 il film di Natale con Slater di Bayside School

Feliz Navidad, il film di Rai 2 diretto da Melissa Joan Hart

Feliz Navidad sarà trasmesso su Rai 2 per la prima serata di oggi, domenica 26 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2020 negli Stati Uniti d’America con la regia di Melissa Joan Hart la quale ha dato il proprio contributo anche nella stesura del soggetto e della sceneggiatura.

Il film è stato realizzato e distribuito espressamente per il pubblico del circuito televisivo e prevede tra i suoi principali protagonisti gli attori Mario Lopez, AnnaLynne McCord, Paulina Chavez, Marycarmen Lopez, Frankie Quinones, Cheryl Freeman e Rick Najera. Mario Lopez è diventato noto per il ruolo di Slater nella sitcom Bayside School.

Feliz Navidad, trama del film: la morte della moglie e…

In Feliz Navidad un uomo di nome David sta attraversando un periodo molto difficile della sua esistenza in ragione della drammatica morte della moglie a cui era fortemente legato e con la quale stava costruendo le fondamenta di una bella famiglia. Questo drammatico evento ha completamente cambiato la vita del giovane uomo il quale ormai ha perso anche lo spirito natalizio e non ha alcuna voglia di festeggiare la ricorrenza.

Sua figlia cerca in ogni modo di aiutarlo nel superare il trauma così come pure la sua adorata sorella, però la situazione è davvero molto complicata anche perché trascorrere gran parte delle giornate in casa al di fuori degli impegni lavorativi.

Di nascosto, la sorella e con la collaborazione della figlia decidono di iscriverlo ad un sito di incontri perché non trovano giusto che alla sua età non possa rifarsi una vita, magari trovando un’altra donna che possa renderlo felice. Quando iniziano ad arrivare le prime richieste di uscita per il giovane David ci sono ovviamente anche le prime diatribe con la figlia e con la sorella ma poco alla volta si convince nell’uscire. Purtroppo i primi incontri si dimostrano vere e proprie delusioni non solo per il carattere delle donne con cui si vede ma anche per il suo modo di essere ancora troppo dimesso e per nulla pronto nel divertirsi.

Tutto cambia però quando davanti si ritrova una donna estremamente semplice ma interessante e bella. Lei riuscirà a far sorridere nuovamente David e soprattutto a far battere il suo cuore come non gli accadeva dai momenti trascorsi insieme all’adorata moglie. L’uomo potrà anche ritrovare lo spirito natalizio e la famiglia ne se ne gioverà.



