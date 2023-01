FEMMINE CONTRO MASCHI/ Su Canale 5 il film commedia di Fausto Brizzi

Tra le protagoniste di Femmine contro maschi c’è anche l’attrice e conduttrice televisiva Chiara Francini nata a Firenze il 20 dicembre del 1979. Cresce a Campi Bisenzio e si laurea all’Università degli Studi di Firenze in lettere con votazione 110 e lode Ma la sua grande passione è principalmente il teatro tant’è che inizia a seguire dei corsi di recitazione e ben presto arriva anche l’esordio. Per quanto riguarda la carriera nell’ambito del grande schermo il primo lavoro ufficiale è del 2002 nel film Fortezza Bastiani per la regia di Michele Mellara e Alessandro Rossi.

Dopo queste prime esperienze inizia ad avere una carriera importante che la vede impegnata in tante altre pellicole di enorme successo tra le quali ricordiamo Una moglie bellissima, Il mattino ha l’oro in bocca, Miracolo a Sant’Anna, Amici Miei, Come tutto ebbe inizio, La peggior settimana della mia vita, Ti sposo ma non troppo, Tutto molto bello, Addio al nubilato, Soap opera e On air – Storia di un successo.

Femmine contro maschi, film di Canale 5 in seconda serata

Femmine contro maschi va in onda su Canale 5 per la seconda serata di oggi, domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 23:20. Si tratta di una pellicola italiana del 2011 realizzata da Medusa Film in collaborazione con Mediaset Premium e Sky Cinema.

La regia di Femmine contro maschi è stata affidata a Fausto Brizzi il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Valeria di Napoli, Massimiliano Bruno e Marco Martani. Hanno lavorato alla realizzazione del film Femmine contro maschi anche Bruno Zambrini che si è occupato della scrittura delle musiche e Marcello Montarsi a cui è stato affidato il ruolo di direttore della fotografia.

Nel cast di Femmine contro maschi c’è una lunga lista di personaggi famosi particolarmente apprezzati dal grande pubblico come Claudio Bisio, Nancy Brilli, Ficarra e Picone ma anche Francesca Inaudi, Emilio Solfrizzi, Wilma De Angelis, Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Chiara Francini, Alessandro Preziosi e tanti altri.

Femmine contro maschi, la trama del film

In Femmine contro maschi vengono raccontate le storie di alcune coppie che attraversano problemi di vario genere e che mettono i maschi contro le femmine e viceversa. La prima storia è quella che riguarda un benzinaio di nome Piero, grandissimo tifoso della Juventus e sposato con una androloga di nome Anna. Lei è una donna elegante e sempre attenta a tutto quello che succede intorno alla sua vita mentre lui non perde occasione per andare allo stadio e anche per tradirla con qualsiasi donna che incontri.

La grande opportunità per Anna di cambiare la sua vita arriva quando suo marito Piero, per un incidente, batte la testa e perde completamente la memoria. Dopo aver parlato con i medici capisce che questa è un’ottima occasione per resettare completamente il carattere del marito facendogli credere di essere un uomo di famiglia e soprattutto un grande appassionato di cucina.

In pratica Piero diventa un perfetto casalingo che non trascorrere mai del tempo con gli amici e soprattutto non tradisce la moglie. Rocco è un bidello e con il suo amico Michele che lavora come impiegato in un’azienda, si dilettano a suonare in una cover band dei Beatles. Questa loro passione permette di essere ancora giovani ma questo ha delle ripercussioni nella vita sentimentale con le rispettive compagne. Valeria è ormai stanca di questo essere eternamente bambino del suo amore Rocco che tra le altre cose ancora si diletta nel completare le figurine dei calciatori peraltro con l’aiuto degli alunni della scuola in cui lavora.

Anche la stessa Diana che è la moglie di Michele cerca di far desistere il marito dal continuare a frequentare Rocco e soprattutto a suonare in quella band. I due, però, sono talmente appassionati che non si rendono conto del pericolo e tra l’altro sono sempre più emozionati all’idea di poter partecipare ad un concorso canoro per cover band.

Marcello invece è un importante chirurgo plastico che per via del suo modo di fare e per una distanza sempre più ampia dal punto di vista affettivo con la moglie, ha deciso di lasciarla o, per meglio dire, è lei che ha lasciato lui tant’è che ha iniziato una nuova relazione con l’uomo con cui in questo momento convive.

Tutte le ripercussioni di questa vicenda familiare sono ovviamente sulle spalle dei due figli e sulla mamma del povero Marcello il quale da diversi anni cerca di tenerle nascosta la cosa. Infatti, ogni mese organizza una visita presso la mamma con la complicità di sua moglie e dei bambini per farle credere di essere ancora una famiglia. In realtà la mamma da tempo ha scoperto tutto e ha messo su una bella sceneggiata che permetterà ai due di capire di essere ancora innamorati e che non tutto è ancora perduto. Come dire la mamma è pur sempre la mamma e questo farà in modo che ci sarà una nuova occasione per la loro famiglia di essere felici.











