Ferdinando Vasile scomparso per 8 anni/ Trovato a Genova grazie a Chi l’ha visto

Resistere per otto anni vivendo per la strada non è una cosa facile, soprattutto se sei un ragazzino e puoi finire nelle mani di qualcuno che ti vuole rubare i quattro spiccioli che hai elemosinato, con la violenza, o anche peggio. E’ un mondo che fa paura, quello della strada e della notte. Chissà quante te ne capitano di vedere e di subire. Certo, ci sono i centri di accoglienza, le parrocchie, le comunità per ragazzi disagiati che offrono accoglienza. Ma poi te ne vai ancora, perché se a 16 anni sei uscito di casa per andare al corso serale di recupero anni scolastici e poi non torni più e fai sparire le tracce, vuol dire che non sei fatto per una residenza stabile. O almeno credi. Sei fatto per stare da solo, rifiutare il contatto, la società. Viene in mente la bellissima storia (vera) di Christopher McCandless, un ragazzo americano che una volta laureato fece perdere le sue tracce.

LA FUGA DAL MONDO

Lo ritrovarono due anni dopo morto in Alaska in un bus abbandonato che era diventato la sua abitazione, di stenti e di fame. Aveva rifiutato la società, per stare da solo nella natura. Ne fecero un libro e un film di grande successo. Adesso di Fernando Vasile, che sparì di casa a 16 anni, chissà cosa faranno. E soprattutto cosa deciderà di fare lui, se restare a casa o tornare alla vita randagia con il suo cane. Sapete quei punkabbestia che vediamo sui marciapiedi a fare l’elemosina con il loro cane. Vivono così, soli con l’animale, hanno rifiutato tutto e tutti. Fernando è stato riconosciuto da qualcuno che l’ha segnalato al programma Chi l’ha visto che aveva dedicato alcune puntate a lui. “Si chiude con una lieto fine la vicenda di Fernando” scrivono i giornali. Ma è così? O siamo solo all’inizio? Che buco nero c’era otto anni fa e c’è ancora dentro di lui, per avergli fatto fare quella scelta e non essere più tornato indietro? Siamo sicuri che voglia restare a casa? O ricominciare la sua odissea nella sporcizia? Probabilmente per lui ci vorrà l’aiuto medico, se lo accetterà ovviamente, e se troverà finalmente qualcuno che gli voglia bene.



