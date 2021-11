Ferilli e Giulia Stabile spaventate a Tu si que vales/ Torna Nebula: “Vaffanc*lo!”

Un grande ritorno nel corso della nona puntata di Tu si que vales 2021: sul palco arriva Nebula, la malefica bambola dagli occhi vitrei che nella scorsa edizione ha tormentato Sabrina Ferilli in ogni puntata. Quest’anno la portavoce della giuria popolare ha più di un ‘nemico’: dopo Giovannino ora c’è anche Nebula a farle prendere spaventi nel corso della diretta. Anche Giulia Stabile, quando la luce va via e vede comparire la terribile Nebula, scappa via e si nasconde dietro la poltrona di Rudy Zerbi. Intanto Maria De Filippi non si lascia sfuggire l’occasione di stuzzicare ancora l’amica che, intanto, è già stata presa da Nebula e portata sul palco per il suo nuovo numero. Sabrina è invitata a leggere una sorta di rituale malefico in latino ma la De Filippi continua ad interromperla, dandole fastidio fino a quando l’attrice perde la pazienza e la manda letteralmente a quel paese: “Vaffanc*lo!”, sboptta infatti in diretta, scatenando le risate del pubblico e, ancora di più, di Maria De Filippi.

