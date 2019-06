Fernanda Colombo, chi è/ Video, la soluzione alle infinite polemiche sul Var

Fabrizio Biasin ha pubblicato un breve video di Fernanda Colombo un arbitro di cui stiamo ammirando le foto girare per il web e diventare virali. Bionda, bellissima e con un fisico strepitoso è inoltre anche una ragazza molto ironica visto che nelle immagini pubblicate dal noto giornalista si ferma un attimo per tirare fuori un fazzoletto e asciugarsi in maniera simpatica la fronte. Biasin commenta: “Il fischietto brasiliano Fernanda Colombo è la soluzione immediata a qualsiasi polemica arbitrale”. Visto che il var non è sembrato ancora in grado di far tacere le polemiche, che in Italia sono forse ancora più pronunciate del passato, qualsiasi decisione presa da questo angelo biondo difficilmente potrebbe essere criticata. Una battuta ovviamente quella di Biasin che ha dimostrato sempre grandissimo rispetto per le donne e per le professioniste di questo settore.

Fernanda Colombo, chi è? La carriera dell’arbitro più bello del mondo

Già un anno fa Fernanda Ceolombo veniva considerata l’arbitro più sexy del mondo. Partita come guardalinee ora è diventata un fischietto che spera di fare carriera. In patria viene considerata il miglior arbitro anche a confronto con gli uomini e stavolta non per il suo aspetto fisico per il quale ha rifiutato diverse offerte che nel tempo le sono arrivate da agenzie di moda e sponsor. La donna sembrava pronta a sbarcare ai Mondiali dell’estate scorsa in Russia, una voce che però è risultata essere una fake news e che non è stata confermata dai fatti. Chi invece il Mondiale l’ha fatto da fischietto è il suo fidanzato Sandro Ricci. In patria da anni è protagonista in tv a Show do Esporte per analizzare le partite della nazionale carioca, non ce ne voglia ma non facciamo fatica a immaginare come la ragazza abbia una migliore presenza del nostro simpaticissimo Graziano Cesari.

Il video che fa il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Il fischietto brasiliano Fernanda Colombo è la soluzione immediata ad ogni polemica arbitrale. Un post condiviso da Fabrizio Biasin (@fabriziobiasin) in data: 30 Giu 2019 alle ore 2:46 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA