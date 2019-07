Fernanda Colombo, proposte indecenti dopo video/ L’arbitra “inviti per fare l’escort”

Nel 2019 basta un video di 5 secondi per divenire famosi in tutto il mondo: così è successo a Fernanda Colombo, la “sexy arbitra” che con la scherzosa gag durante una partita di beneficienza in Ecuador. In pratica nel video divenuto virale a livello mondiale, la bellissima trentenne brasiliana giornalista e arbitro per passione, fingeva di ammonire Kitu Diaz sfilando un fazzoletto al posto del cartellino giallo. Con quella gag è divenuta famosa e la sua bellezza ha fatto il resto: il mondo intero ha acceso l’interesse per quella bellissima Fernanda Colombo e il suo account Instagram di colpo è schizzato a 400mila followers in poche ore. Nessuno però avrebbe potuto immaginare (o meglio, non lo si sarebbe augurato) che proprio quel video divenisse il “sogno di notorietà” e allo stesso tempo il primo incubo della bella giornalista sportiva carioca: sempre sul proprio canale social, la Colombo ha riportato lo screeshot di una delle tantissime e-mail ricevute in questi giorni, specie una in cui un utente le fa una “proposta indecente”, come la definisce lei stessa nel suo post di accusa. «Mi sono sentita spazzatura. Fatemi fare ciò che amo, lavorare nel calcio e fare la giornalista. Rispettatelo», scrive indignata Fernanda Colombo su Instagram.

LE PROPOSTE INDECENTI DOPO IL VIDEO VIRALE

Già, ma cosa è davvero successo? Pare infatti che quel fazzolettino con cui si pulisce il sudore e finge di ammonire il giocatore ecuadoregno abbia scatenato la fantasia di quale pervertito della rete (e quelli sono tanti) fino alla proposta indecente: «Mi occupo di fissare incontri remunerati con pagamento di minimo 7 mila real. I miei clienti sono di età compresa tra i 30 e i 40 anni e ovviamente sono super educati, intelligenti e rispettosi» si legge nella mail postata dalla Colombo sui social. In poche parole a Fernanda Colombo è stato proposto di diventare una escort: è bella, è nota ormai e attrae le perversioni di centinaia di utenti in rete. Così è scattata la folle richiesta, con tanto di indirizzo mail riconosciuto e probabilmente a questo punto denunciato dalla sexy arbitra-giornalista: «Sono sempre impazzita per il calcio. Non credo che si sia differenza fra uomini e donne nella loro passione per questo tipo di sport. Quando ho scoperto che c’era un esame per diventare arbitro, ho soltanto scelto di fare quello che mi piaceva veramente. E’ da 5 anni che faccio la guardialinee», si sfoga la bella Fernanda Colombo Uliana. Si è fatta conoscere da circa un mese quando ha arbitrato la partita di Coppa del Brasile tra San Paolo e CRB ma inevitabilmente lo scherzo del cartellino le ha portato la vera notorietà. Questo però non spiega il motivo e non giustifica la richiesta ignobile ricevuta: «io non voglio essere attaccata perché sono una donna, mi piacerebbe essere giudicata come arbitro e basta».





