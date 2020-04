Fernanda Lessa “Adriana Volpe stava male al GF Vip”/ “Chiusa in bagno, vomitava e…”

Quella di Fernanda Lessa nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stata un’avventura intensa, ricca di emozioni che la brasiliana porterà per sempre dentro di sè. Se con Antonella Elia non è riuscita a trovare un punto d’incontro anche se l’abbraccio finale prima della sua uscita potrebbe dare il via ad un nuovo rapporto, con Adriana Volpe, invece, è nata una bellissima amicizia che continua anche a telecamere spente. Ai microfoni del settimanale Chi, infatti, Fernanda Lessa ha svelato di aver sentito Adriana dopo la sua eliminazione raccontando anche i dettagli del difficile momento che la conduttrice ha vissuto nella casa prima del suo abbandono. “L’ho sentita poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta”, ha raccontato la Lessa.

FERNANDA LESSA, RETROSCENA SU ADRIANA VOLPE E SULL’AUTORE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Fernanda Lessa, legata sinceramente ad Adriana Volpe, ha così raccontato ciò che le telecamere del Grande Fratello Vip 2020 non hanno mostrato. La modella brasiliana, però, si è lasciata andare ad un retroscena anche sulla propria esperienza. A Chi, infatti, ha raccontato di essere stata affascinata dalla voce di un autore. “C’era un autore che ho riempito di complimenti” – confessa Fernanda – “E anche lui lo ha fatto con me. La sua voce era molto sexy. Molto. Se fossi stata più giovane e single… Nella Casa il sesso è andato in letargo”. Tornata alla vita reale, però, si è subito concessa una notte d’amore con il marito. “Sono andata a letto con mio marito. Ne avevo bisogno, è stato bellissimo”, spiega la Lessa che, nella casa, ha spesso parlato del grande amore che prova per il marito.

FERNANDA LESSA: “DENVER, PAOLA E ARISTIDE INUTILI”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Fernanda Lessa ha anche parlato di Antonella Elia che le ricorda molto la madre: “Non conosce vie di mezzo, o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui”. Infine, ha lanciato una frecciatina a Paola Di Benedetto, Aristide Malnati e Andrea Denver. “Tutti abili giocatori, direi inutili. Posso vivere senza. Che cosa hanno dato a questo programma? Niente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA