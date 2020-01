Fernanda Lessa/ Antonella Elia ha un conto in sospeso con lei.. (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa non ha ancora trovato la pace nella casa del Grande Fratello Vip 4. Soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Antonella Elia, che di certo non ha nascosto la sua antipatia nei confronti della modella. Nei giorni successivi all’ultima diretta, le due donne non sono riuscite a trovare un punto d’accordo: gli insulti non sono stati replicati, ma l’aria è più che tesa. “Ma vai a ca***e”, le ha detto infatti la Elia in puntata, spingendo la Lessa a trincerarsi verso un semplice “Sono schifata”. Il motivo della pace mancata è da ricercare di sicuro nella ferma volontà di Antonella di non perdonare affatto la modella per quello che le ha detto circa il suo essere sola, così tanto che nessuno la aspetterebbe a casa. Di contro, Fernanda ha sfoderato il suo sorriso migliore e non esita ad allietare le mattine e le serate dei compagni con diverse canzoni. Per esempio Bohemian Rhapsody dei Queen, ma sempre e solo in playback. C’è da chiedersi se la modella non stia tirando fuori questo lato canterino del suo carattere solo per non dare la soddisfazione alla Elia di vederla arrabbiata. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa. Intanto Fernanda ha anche già fatto le dovute scuse a Licia Nunez, sottolineando più volte di essere dispiaciuta delle parole usate nei suoi confronti e chiedendole perdono. Rita Rusic ha tentato di fare da paciere, ma l’attrice per ora è rimasta sulle sue, scegliendo di riflettere su quanto accaduto ed evitando di andare contro la sua natura.

Fernanda Lessa, Grande Fratello Vip 4: distanza con Antonella Elia

Fernanda Lessa continua a mettere delle distanze fra lei e Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4. Sembra però che Licia Nunez non abbia dato grosso peso alle sue parole, tanto che non è raro vederle mangiare piuttosto vicine. Antonella Elia non è riuscita quindi a convincere la sua amica del cuore a prendere le distanze dalla modella, ad emarginarla come ha richiesto in questi giorni. E mentre la storica valletta di Mike Bongiorno rosica dalla mattina alla sera ed è di cattivo umore, la Lessa continua senza sosta a vivere le sue giornate come se niente fosse. Forse non la vediamo più in prima linea come nelle primissime settimane del reality, ma la sua presenza nelle dinamiche della Casa è costante. Per ora sembra che solo la Elia abbia un conto in sospeso con Fernanda, visto che gli altri concorrenti non si sono per nulla lamentati del suo comportamento. Anche se c’è da dire che, in base ai gruppetti che si sono già formati nel loft, Fernanda risulta una delle grandi escluse, senza qualcuno con cui parlare cuore a cuore e senza legami speciali.

