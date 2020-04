Fernanda Lessa choc/ Finge di pugnalarsi con le forbici, il web “Ma non ti vergogni?”

Pubblicità

Fa discutere il gesto social di Fernanda Lessa. La modella brasiliana, reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha finto di pugnalarsi con delle forbici, filmandosi e postando il tutto sul proprio profilo Instagram. Numerose le critiche piovute nei confronti dell’ex inquilina della casa più spiata d’Italia, le cui intenzioni erano fra le più nobili: la sudamericana, infatti, avrebbe voluto pubblicare un video sulla corretta respirazione da tenere in casa, in queste settimane di quarantena forzata dovuta alle misure restrittive anti-coronavirus. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Come appena accennato, Fernanda stava spiegando come bisognava respirare per favorire la giusta ossigenazione del corpo, leggasi dei respiri profondi, cercando di mettere da parte il più possibile l’ansia e le tensioni, buttando fuori il più possibile. Ad un certo punto però, in antitesi a quanto la Lessa stava spiegando, ha preso un paio di forbici, ed ha fatto finta di colpirsi alla pancia, con tanto di occhi spiritici che ad alcuni hanno ricordato la famosa Linda Blair del film L’Esorcista.

FERNANDA LESSA CHOC SU INSTAGRAM, LA MARZANO “CI SONO BAMBINI!”

Una scenetta che non è affatto piaciuta ai più, anche perchè sono molti i minorenni che seguono Fernanda sui social, o che magari, stavano guardando l’Instagram della modella brasiliana assieme a mamma e papà. Il video non è stato affatto educativo ed ha lasciato basiti la maggior parte dei suoi follower a cominciare da Deianira Marzano, nota influencer del web nota come “La Terribile”, che ha replicato così: “Ma non ti vergogni? Ci stanno i minori! Prima eri nel dimenticatoio, ora è colpa di chi ha dato la visibilità”. Fernanda Lessa è stata senza dubbio una delle concorrenti che più ha fatto discutere nella casa del Grande Fratello Vip 2020, a cominciare dal suo passato di alcolismo, che più volte ha fatto crollare psicologicamente la Fernanda, creando anche non pochi dibattiti dentro e fuori dalla casa. Quindi la brasiliana era stata accusata, ingiustamente, di “riti voodoo” nei confronti della sua più acerrima nemica, Antonella Elia. Infine, i continui scontri all’interno del reality, non soltanto con la bionda soubrette, ma anche con altri gieffini.



