Fernanda Lessa, like del marito Luca Zocchi ad Elisa De Panicis/ Lei: “si conoscono”

Fernanda Lessa è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 2020. L’ex modella brasiliana ha dimostrato di avere un carattere forte e deciso e le sue discussioni con Antonella Elia hanno animato per settimane le dinamiche della casa. Dopo essere stata eliminata, Fernanda Lessa ha fatto discutere per alcune dichiarazioni fatte su Paola Di Benedetto nel corso di una diretta condivisa con Clizia Incorvaia. Nelle ultime ore, però, a far parlare non è stata la gieffina, ma il marito Luca Zocchi che, durante la permenanza di Fernanda nella Casa, l’ha sempre difesa dalle critiche ricevute. Nelle ultime ore, i fans di Fernanda, tuttavia, hanno notato alcuni movimenti di Luca Zocchi. Quest’ultimo, in particolare, starebbe lasciando il proprio like alle foto di Elisa De Panicis. Qualche fan ha così deciso d’informare Fernanda che ha immediatamente fatto chiarezza sulla segnalazione.

FERNANDA LESSA, LA SEGNALAZIONE SUL MARITO ED ELISA DE PANICIS

I like di Luca Zocchi alle foto di Elisa De Panicis hanno insospettito i fans della modella brasiliana che, contattata sui social, ha immediatamente risposto ponendo fine a tutti i sospessi. “Si sono conosciuti”, ha fatto sapere Fernanda che ha così chiarito come il marito ed Elisa De Panicis abbiano avuto modo di conoscersi durante il Grande Fratello Vip 2020. Nessuna crisi, dunque, tra Fernanda Lessa e Luca Zocchi che, dopo essersi riuniti, stanno recuperano il tempo in cui sono stati lontani. Innamoratissimi e molto uniti, dunque, Fernanda e Luca non alimentano i pettegolezzi e rispondono con il loro amore ai rumors. Fernanda, infatti, sui social, si mostra serena e felice mentre si gode la vita in campagna.



