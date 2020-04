Fernanda Lessa choc: “nella casa ho baciato Clizia Incorvaia”/ “Con Adriana Volpe…”

Pubblicità

Fernanda Lessa non smette di stupire. L’ex modella brasiliana, da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020, continua a far compagnia ai fans sui social dove è sempre molto schietta e sincera. Dopo essere stata un’assoluta protagonista della Casa dove ha intracciato amicizie importanti con Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia e Licia Nunez, Fernanda, rispondendo ad un commento su Instagram, ha svelato un retroscena della sua avventura nel reality. Sotto un post condiviso su Instagram in cui guarda intensamente Adriana Volpe, un utente ha scritto: “Sembra che la volevi baciare sulle labbra, avevi voglia?“. La risposta schietta e sincera di Fernanda non è tardata ad arrivara: “Nella Casa ho avuto voglia e baciato Clizia”, ha svelato la Lessa che, in diretta su Instagram con Fernanda Lessa, ha svelato di aver ricevuto l’incarico da Fabio Testi di organizzare una rimpatriata. L’ex modella brasiliana fa intuire di non voler invitare tutti, ma Adriana la mette in guardia: “poi fanno i titoloni. Diciamo che l’invito è per tutti, poi…”, dice la conduttrice chiudendo l’argomento.

FERNANDA LESSA IN DIRETTA CON ADRIANA VOLPE: “DA GIUGNO SAREMO PIU’ VICINE”

Dopo essersi conosciute nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tra Fernanda Lessa e Adriana Volpe è nata una bellissima amicizia. Le due ex gieffine, in diretta su Instagram, dopo aver ripercorso l’avventura nella Casa e aver organizzato una rimpatriata come vi abbiamo raccontato sopra, hanno promesso di rivedersi molto presto. “Da giugno comincerò un nuovo lavoro che è quello che ho sempre sognato e mi trasferirò a Milano così saremo ancora più vicine”, ha detto su Instagram la Volpe che, per condurre il programma quotidiano su Tv8 che farà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, lascerà Roma che resterà la sua base per trasferirsi a Milano con la figlia Gisele. Un annuncio che ha reso molto felice la Lessa che, vivendo a Torino, spera di poter frequentare più assiduamente l’amica Adriana. Le due ex gieffine, poi, hanno dato consigli di bellezza ai followers.





