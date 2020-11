Fernanda Lessa contro chiusura Detto fatto/ “Una con gonna e tacchi non è una pu…”

Fernanda Lessa non ha preso bene la decisione di Rai 2 di sospendere la trasmissione Detto Fatto a seguito del tutorial per la spesa sensuale. Per chi si fosse perso qualcosa, ieri il programma condotto tutti i pomeriggi da Bianca Guaccero ha mostrato una sorta di guida su come fare la spesa al supermercato con i tacchi e vestiti molto femminili, creando una serie di polemiche via web e sui social. Fernanda Lessa però non ci sta, e attraverso la propria pagina Instagram si è sfogata, pubblicando un video in cui ha esternato il proprio pensiero: “Sono un po’ basita per quanto riguarda la questione di Detto fatto, Rai Due, il programma cancellato. Hanno fatto vedere una donna sexy, vestita con i tacchi, mentre faceva la spesa, e la lotta contro la violenza sulle donne è essenzialmente basato su questo: non deve essere motivo di scandalo e di stupro ne niente una donna sexy, perchè una donna deve avere la libertà di mettersi il tacco e la minigonna dove vuole”.

FERNANDA LESSA CONTRO CHIUSURA DETTO FATTO: “LA LOTTO CONTRO LA VIOLENZA È PROPRIO QUESTO”

Fernanda Lessa ha poi aggiunto: “Chi mi conosce lo sa, io sono sempre in pantaloni e scarpe da tennis ma ho amiche che sono sempre in minigonne e tacchi, non per questo vuole diret che loro sono delle put*ane o debbano essere stuprate, nessuno lo è. Ma perchè – si domanda ancora Fernanda Lessa – cancellare un programma, ma di cosa stiamo parlando? La lotta contro la violenza contro le donne è esattamente quello, io vado in minigonna e tacchi e sono sexy a fare la spesa, ma nessuno può dirmi niente, non devono darmi della put*tana”. Numerosi i commenti al filmato pubblicato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, quasi tutti di approvazione. C’è ad esempio chi ha scritto: “Bravissima hai fatto bene a farti sentire sono con te”, e ancora: “Hai perfettamente ragione … quanta ipocrisia”. Un ragazzo aggiunge: “Ho scritto molte volte su Twitter di questa ipocrisia in questi giorni. dal mio punto di vista è un peccato che vesti sempre sportiva magari vederti più spesso in minigonna e tacchi”.





